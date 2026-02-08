Aleksandra Król-Walas MĄŻ i CÓRKA: Rodzina daje jej energię! ZDJĘCIA

2026-02-08 13:41

Aleksandra Król-Walas walczy o medal w igrzyskach Mediolan-Cortina 2026, a najmocniej kciuki trzyma za nią jej mąż Jan Walas. Kim jest ukochany naszej snowboardzistki? Zobaczcie zdjęcia, Aleksandra Król-Walas i jej mąż.

  • Aleksandra Król-Walas, utytułowana polska snowboardzistka, łączy karierę sportową z życiem rodzinnym.
  • Po urodzeniu córki, Hani, powróciła do sportu w życiowej formie, zdobywając medale i inspirując inne sportsmenki.
  • Kim jest mąż sportsmenki, Jan Walas, i jak udaje jej się pogodzić macierzyństwo z wyczynowym sportem?

Aleksandra Król-Walas to najbardziej utytułowana polska snowboardzistka w konkurencjach alpejskich. Specjalizuje się w slalomie gigancie równoległym i slalomie równoległym. Reprezentuje barwy klubu KS F2Dawidek Team i jest wspierana przez ORLEN Team oraz CWZS. Jej największe sukcesy to dwa brązowe medale mistrzostw świata w gigancie równoległym – w Bakuriani (2023) oraz Engadynie (2025). To historyczne osiągnięcia dla polskiego snowboardu alpejskiego. Do tego dochodzi złoty medal Uniwersjady w Ałmaty (2017). W Pucharze Świata odniosła jedno zwycięstwo (Simonhöhe 2022) i wielokrotnie stawała na podium – w sezonie 2024/2025 aż pięciokrotnie. Ma też na koncie m.in. srebrny medal w Carezzie.Startowała na czterech igrzyskach olimpijskich: Soczi 2014, Pjongczang 2018, Pekin 2022 (gdzie była chorążą reprezentacji Polski) oraz Mediolan-Cortina 2026. Najlepszy wynik to 8. miejsce w Pekinie.

Aleksandra Król-Walas: Życie prywatne, mąż i córka

Aleksandra Król-Walas w czerwcu 2023 wzięła ślub z biznesmenem Janem Walasem. Ceremonia miała góralski charakter. Pod koniec grudnia 2023 Aleksandra Król-Walas urodziła córeczkę Hanię. Macierzyństwo nie zatrzymało jej kariery – wręcz przeciwnie. Po porodzie wróciła w znakomitej formie i rozpoczęła najlepszy okres w życiu sportowym. Sama nazywa siebie „mamą i snowboardzistką”. Często podkreśla, że starty są dla niej „wakacjami od macierzyństwa”, choć pogodzenie obu ról wymaga ogromnej organizacji i wsparcia rodziny.Ciekawostki Pochodzi z Podhala, od lat mieszka w Nowym Targu. Po ciąży i narodzinach dziecka stała się inspiracją dla wielu sportsmenek – udowodniła, że powrót na szczyt jest możliwy.

Historyczny medal dla Polski na igrzyskach? Aleksandra Król-Walas zdradza swój cel

