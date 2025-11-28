Cała prawda o relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar! Na pikantnych zdjęciach widać wszystko, eksplozja namiętności

Katarzyna Zillmann, ikona środowiska LGBT, rozstała się ze swoją partnerką Julią Walczak, co wywołało falę spekulacji.

W tym samym czasie pojawiły się intymne zdjęcia Zillmann z jej trenerką z "Tańca z Gwiazdami", Janją Lesar, sugerujące nową relację.

Chociaż namiętność między paniami była widoczna, Janja Lesar ogłosiła rozstanie ze swoim wieloletnim partnerem i zaskoczyła wyznaniem o chęci bycia samej.

Czy zdjęcia z czułościami były tylko ulotną chwilą, czy jednak coś więcej łączyło Zillmann i Lesar? Zobacz pikantne fotografie i dowiedz się, co naprawdę dzieje się w ich życiu uczuciowym!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zatopiły się w czułościach

Katarzyna Zillmann jest ikoną dla środowiska LGBT. W Polsce jako jedna z nielicznych osób ze świata sportu otwarcie mówi o tym, że jest osobą homoseksualną. Jej związek z Julią Walczak stał się swego rodzaju symbolem. Panie chętnie opowiadały o swoim życiu codziennych czy planach, także tych dotyczących sformalizowania relacji. Jednak zamiast niej, Katarzyna Zillmann rozstała się z partnerką, o czym jako pierwsza poinformowała Julia Walczak. W tym samym czasie w internecie pojawiły się zdjęcia wioślarki z imprezy, która odbyła się po finale programu "Taniec z Gwiazdami". Na fotografiach mogliśmy zobaczyć, jak Katarzyna Zillmann i jej trenerka z "TzG" - Janja Lesar - bez hamulców zatopiły się w czułościach. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio potwierdziła koniec związku z kanadyjkarką, ale zastrzegła, że złego słowa o swojej byłej nie powie. Julia Walczak z kolei wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że rozstanie przebiegło w "pokojowych warunkach".

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar jednak nie są parą? Wszystko na to wskazuje

Cały czas krążą też plotki na temat relacji Katarzyny Zillmann i Janjl Lesar. Ich wspólne zdjęcia czy to z imprezy po finale "Tańca z Gwiazdami", czy z samego programu nie pozostawiają wątpliwości, że między paniami namiętność eksplodowała. Od pikantnych zdjęć, które pokazujemy w naszej galerii, aż się roi. Do tego tancerka właśnie ogłosiła, że także rozstała się ze swoją byłą już drugą połówką, czyli Krzysztofem Hulbojem, z którym była związana przez 20 lat. Co ciekawe jednak, wygląda na to, że Janja Lesar i Katarzyna Zillmann jednak nie są razem! Tancerka bowiem podkreśliła, że postanowiła żyć sama. - Jeszcze nigdy nie byłam sama - wyjawiła.

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa

- dodała. Wszystko wskazuje zatem na to Zillmann i Lesar nie są parą, ale pewno jest to, że w ich relacjach namiętności nie brakowało.

