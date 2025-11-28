Cała prawda o relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar! Na pikantnych zdjęciach widać wszystko, eksplozja namiętności

Bartosz Olszewski likp
2025-11-28 11:19

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar mocno się do siebie zbliżyły podczas treningów i występów w show "Taniec z Gwiazdami". Gdy zaczynał się program, wioślarka był w związku z inną sportsmenką - kanadyjkarką Julią Walczak. Panie już nie są razem. A jaka jest prawda o relacji Katarzyny Zillmann i Janji Lesar? Na pikantnych zdjęciach, które pokazujemy w galerii, widać wszystko.

  • Katarzyna Zillmann, ikona środowiska LGBT, rozstała się ze swoją partnerką Julią Walczak, co wywołało falę spekulacji.
  • W tym samym czasie pojawiły się intymne zdjęcia Zillmann z jej trenerką z "Tańca z Gwiazdami", Janją Lesar, sugerujące nową relację.
  • Chociaż namiętność między paniami była widoczna, Janja Lesar ogłosiła rozstanie ze swoim wieloletnim partnerem i zaskoczyła wyznaniem o chęci bycia samej.
  • Czy zdjęcia z czułościami były tylko ulotną chwilą, czy jednak coś więcej łączyło Zillmann i Lesar? Zobacz pikantne fotografie i dowiedz się, co naprawdę dzieje się w ich życiu uczuciowym!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zatopiły się w czułościach

Katarzyna Zillmann jest ikoną dla środowiska LGBT. W Polsce jako jedna z nielicznych osób ze świata sportu otwarcie mówi o tym, że jest osobą homoseksualną. Jej związek z Julią Walczak stał się swego rodzaju symbolem. Panie chętnie opowiadały o swoim życiu codziennych czy planach, także tych dotyczących sformalizowania relacji. Jednak zamiast niej, Katarzyna Zillmann rozstała się z partnerką, o czym jako pierwsza poinformowała Julia Walczak. W tym samym czasie w internecie pojawiły się zdjęcia wioślarki z imprezy, która odbyła się po finale programu "Taniec z Gwiazdami". Na fotografiach mogliśmy zobaczyć, jak Katarzyna Zillmann i jej trenerka z "TzG" - Janja Lesar - bez hamulców zatopiły się w czułościach. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio potwierdziła koniec związku z kanadyjkarką, ale zastrzegła, że złego słowa o swojej byłej nie powie. Julia Walczak z kolei wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że rozstanie przebiegło w "pokojowych warunkach". 

Polecamy: Zmysłowa Katarzyna Zillmann z partnerką. Poziom namiętności przekroczył skalę! "To jest biuro, tak się można bawić!"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar jednak nie są parą? Wszystko na to wskazuje

Cały czas krążą też plotki na temat relacji Katarzyny Zillmann i Janjl Lesar. Ich wspólne zdjęcia czy to z imprezy po finale "Tańca z Gwiazdami", czy z samego programu nie pozostawiają wątpliwości, że między paniami namiętność eksplodowała. Od pikantnych zdjęć, które pokazujemy w naszej galerii, aż się roi. Do tego tancerka właśnie ogłosiła, że także rozstała się ze swoją byłą już drugą połówką, czyli Krzysztofem Hulbojem, z którym była związana przez 20 lat. Co ciekawe jednak, wygląda na to, że Janja Lesar i Katarzyna Zillmann jednak nie są razem! Tancerka bowiem podkreśliła, że postanowiła żyć sama. - Jeszcze nigdy nie byłam sama - wyjawiła. 

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa

- dodała. Wszystko wskazuje zatem na to Zillmann i Lesar nie są parą, ale pewno jest to, że w ich relacjach namiętności nie brakowało. 

Galeria: Pikantne zdjęcia Katarzyny Zillmann i Janji Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
59 zdjęć
Super Express Google News
Zillmann o komentarzach internautów. Pokochano ją za naturalność!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA ZILLMANN
Julia Walczak
TANIEC Z GWIAZDAMI
JANJA LESAR