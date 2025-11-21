Tak naprawdę wyglądało rozstanie Katarzyny Zillmann i Julii Walczak. Informacja z pierwszej ręki! Bez ściemy

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-11-21 22:29

Koniec spekulacji! Katarzyna Zillmann i Julia Walczak nie są już razem. Wioślarka i kajakarka przez lata tworzyły jedną z najpopularniejszych par LGBT w Polsce. Tuż po tym, jak zakończyła się jesienna edycja programu "Taniec z Gwiazdami" z udziałem Zillmann, gruchnęła wiadomość o końcu związku. Jak naprawdę wyglądało rozstanie? Są informacje z pierwszej ręki. Walczak wszystko ujawnia bez ściemy!

  • Jedna z najpopularniejszych par LGBT w Polsce, wioślarka Katarzyna Zillmann i kajakarka Julia Walczak, rozstała się.
  • Julia Walczak ujawnia kulisy rozstania, prostując medialne spekulacje
  • Co tak naprawdę wydarzyło się między Zillmann a Walczak i jakie są prawdziwe powody zakończenia ich związku?

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak rozstanie

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak rozstały się, co wywołało szok w świecie sportu, show-biznesu, a także w środowisku LGBT. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że podczas trwania programu "Taniec z Gwiazdami" wioślarka mocno zbliżyła się ze swoja taneczną partnerką - Janją Lesar. Panie całowały się ba parkiecie, a także poza nim. Poruszenie wywołały zdjęcia, które paparazzi zrobiły paniom na imprezie, która odbyła się po finałowym odcinku "Tańca z gwiazdami". Dzień później Julia Walczak lakonicznie napisała, że to, co łączyło ją z Katarzyną Zillmann, jest już "nieaktualne". Kolejnego dnia wioślarka w dramatycznych słowach opowiedziała o zawirowaniach w życiu osobistym. 

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar bez hamulców na imprezie. Ręka na pośladkach i namiętny pocałunek to nie koniec

To nie jest takie czarno białe (...)  Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Tego nie podkręcajcie, że ja mam zamiar zrobić z niej kogoś złego, bo absolutnie nic złego o niej nie powiem w życiu. Ja noszę ten swój krzyż i swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie 

- wyznała Katarzyna Zillmann w "Toplespodcaście". Teraz milczenie przerwała Julia Walczak. 

Julia Walczak o rozstaniu z Katarzyną Zillmann. Informacje z pierwszej ręki

Utytułowana kanadyjkarka podkreśliła, że zabiera głos z szacunku do jej relacji z Katarzyną Zillmann, a także do prawdy, "której media nie znają i od ostatnich kilku dni szerzą dezinformację". - Narracja, która powstała w ostatnich kilku dniach, nie oddaje prawdziwego przebiegu wydarzeń - zaznaczyła Julia Walczak. Jaka zatem jest prawda? Informacje z pierwszej ręki wyjaśniają wszystko. 

Rozstałyśmy się kilka tygodni temu w pokojowych warunkach, a w poniedziałek działałam pod wpływem emocji i nie chciałam wywołać takiej lawiny hejtu na Kasię. Fala dezinformacji szalejąca w internecie na temat kulis naszego rozstania jest przytłaczająca

- piekliła się sportsmenka i dodała, że ze swoją byłą partnerką utrzymuje kontakt i obie darzą się wzajemnym szacunkiem. 

Katarzyna Zillmann rozstała się z partnerką
32 zdjęcia
Zillmann o komentarzach internautów. Pokochano ją za naturalność!
