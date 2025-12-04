Alisha Lehmann, gwiazda piłki nożnej i mediów społecznościowych, zaprasza do swojego luksusowego domu.

Wnętrza łączą nowoczesny design z zabytkowymi elementami, takimi jak ogromne, zabytkowe łoże w sypialni.

Odkryj, jak "najseksowniejsza piłkarka świata" relaksuje się na skórzanej kanapie i korzysta z przydomowego basenu.

Zajrzyj do galerii i zobacz, jak mieszka Alisha Lehmann – widok z balkonu z pewnością Cię zaskoczy!

Królowa Instagrama w luksusowych wnętrzach

Alisha Lehmann, reprezentantka Szwajcarii i zawodniczka klubu Como, zyskała miano nie tylko utalentowanej sportsmenki, ale również jednej z największych gwiazd mediów społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 16 milionów osób, co czyni ją najpopularniejszą piłkarką na świecie. Fani z zapartym tchem obserwują nie tylko jej boiskowe wyczyny, ale także życie prywatne.

Gwiazda futbolu chętnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje, w jakich warunkach żyje na co dzień. Jej dom robi ogromne wrażenie. Centralnym punktem przestronnego salonu jest ogromna, skórzana kanapa w jasnym kolorze, która idealnie nadaje się do relaksu po wyczerpujących treningach i meczach. To właśnie tam piłkarka najchętniej odpoczywa, co często dokumentuje na zdjęciach.

Nowoczesność i antyki. Tak wypoczywa Alisha Lehmann

Wnętrza domu Lehmann łączą w sobie nowoczesny, wręcz luksusowy styl z zaskakującymi, klasycznymi elementami. Uwagę przykuwa zwłaszcza jej sypialnia, w której znajduje się piękne, ogromne, zabytkowe łoże. Ten niezwykły mebel stanowi ciekawy kontrast dla reszty wystroju. Piłkarka ma również do dyspozycji balkon, na którym często pozuje, nierzadko w samym kostiumie kąpielowym, co wzbudza zachwyt jej fanów.

Kiedy upały dają się we znaki, Alisha Lehmann lubi schłodzić swoje ciało w przydomowym basenie. To kolejne miejsce, które chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, udowadniając, że potrafi cieszyć się życiem na najwyższym poziomie.

Kim jest Alisha Lehmann? Z Anglii do Włoch. Błyskotliwa kariera klubowa

Alisha Lehmann to szwajcarska piłkarka, która jest absolutną gwiazdą nie tylko na boisku, ale i w mediach społecznościowych. Z ponad 16 milionami obserwujących na Instagramie jest najpopularniejszą zawodniczką na świecie, często określaną mianem "najseksowniejszej". Kim jest i jak wyglądała jej droga na szczyt?

Alisha Lehmann urodziła się 21 stycznia 1999 roku w Szwajcarii. Swoją profesjonalną karierę rozpoczęła w wieku 17 lat w klubie BSC YB Frauen. Jej talent szybko został dostrzeżony za granicą i w 2018 roku przeniosła się do angielskiej Super Ligi, podpisując kontrakt z West Ham United. Następnie reprezentowała barwy Evertonu oraz Aston Villi, gdzie w sezonie 2021/22 została wybrana przez kibiców najlepszą zawodniczką. Obecnie Lehmann gra jako napastniczka w klubie Como we włoskiej Serie A.

Gwiazda reprezentacji i królowa Instagrama

Lehmann jest również kluczową postacią reprezentacji Szwajcarii, z którą brała udział w Mistrzostwach Świata i Europy. Co ciekawe, w 2022 roku zrezygnowała z udziału w turnieju Euro, tłumacząc, że nie czuje się "mentalnie gotowa". Ta szczerość i dbałość o zdrowie psychiczne tylko przysporzyły jej fanów. Jej gigantyczna popularność wykracza jednak daleko poza boisko, co czyni ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek na świecie.

