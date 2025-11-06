Jest ósmym cudem świata! Przepiękna piłkarka zakochała się w zawodniku z Premier League, to najgorętsza para w świecie futbolu

Argentyński obrońca Bournemouth i gwiazda żeńskiej drużyny tego samego klubu poznali się latem 2024 roku. Początkowo ich relacja rozwijała się w cieniu codziennej piłkarskiej rutyny, ale dziś trudno mówić o nich inaczej niż jako o "złotej parze" południowego wybrzeża Anglii. Bowers trafiła do Bournemouth na wypożyczenie z Portsmouth, a ogłoszenie jej transferu wywołało prawdziwą burzę w sieci — ponad 20 milionów wyświetleń w kilka dni mówi samo za siebie.

Marcos Senesi i seksowna Kelci-Rose Bowers podbijają serca fanów

22-letnia Angielka łączy karierę piłkarki z modelingiem. Podpisała kontrakt z agencją FORTE, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad 150 tysięcy fanów. Wakacyjne zdjęcia z Ibizy, które opublikowała wspólnie z Senesim, pokazują, że ich związek kwitnie - słońce, błękitne wody i szczere uśmiechy to mieszanka, której trudno się oprzeć. W ostatnich tygodniach para znowu przyciągnęła uwagę mediów, gdy Bowers podzieliła się zdjęciami z jesiennego wypadu na farmę dyń, w którym towarzyszył jej ukochany.

Kim są Marcos Senesi i Kelci-Rose Bowers?

Nie jest też tajemnicą, że Bowers regularnie pojawia się na trybunach, gdy Senesi występuje w barwach pierwszej drużyny Bournemouth. Łączy ich nie tylko uczucie, ale i pozycja na boisku - oboje grają jako środkowi obrońcy, choć ich drogi do profesjonalnej piłki wyglądały zupełnie inaczej. Senesi zaczynał w akademii San Lorenzo pod Buenos Aires, natomiast Bowers rozwijała się w niewielkim Fareham na południu Anglii. Jej kariera obejmuje występy w młodzieżowych drużynach Chelsea i grę w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej.

Senesi z kolei trafił do Europy w 2019 roku, gdy dołączył do Feyenoordu, gdzie rozegrał ponad sto spotkań. W 2022 roku przeniósł się do Bournemouth, gdzie stał się jednym z filarów defensywy. Jego forma pomogła klubowi w osiągnięciu historycznego, dziewiątego miejsca w Premier League. W tym sezonie "Cherries" ponownie zaskakują, zajmując piątą lokatę po udanym początku rozgrywek. Żeńska drużyna Bournemouth również ma powody do dumy – ekipa Bowers pozostaje niepokonana po dziewięciu kolejkach i prowadzi w tabeli. Wygląda na to, że sukces wisi w powietrzu, zarówno na boisku, jak i poza nim.

