Przepiękna blondwłosa piłkarka teraz robi furorę w USA. Jej gorące zdjęcia topią nawet lód na Alasce

Przepiękna blondwłosa piłkarka gra teraz w USA

Ana Maria Marković to postać doskonale znana tym, którzy interesują się kobiecym futbolem. Blondwłosa piłkarka jednak słynie nie tylko z umiejętności sportowych, lecz także ze zjawiskowej urody. Wiele osób uważa wręcz, że chorwacka zawodniczka to najpiękniejsza piłkarka na świecie. To oczywiście trudno ocenić, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że Ana Maria Marković z powodzeniem mogłaby robić karierę na wybiegu. Wybrała jednak boisko i chyba nie żałuje. 26-letnia zawodniczka jest reprezentantką Chorwacji, a w narodowych barwach rozegrała 25 spotkań, w których strzeliła dwie bramki. Jej talent do futbolu szybko dostrzegli skauci i w wieku 18 lat Chorwatka trafiła do znaczniej bardziej rozwiniętej - jeśli chodzi o kobiecą piłkę nożną - Szwajcarii. Tam grała w FC Zurych i Grasshopper Zurych. W 2024 roku przeniosła się do Portugalii, gdzie występowała w Sportingu Braga i S.F. Damaiense. Latem 2025 Ana Maria Marković zdecydowała się porzucić Europę i rozpocząć karierę w Stanach Zjednoczonych.

Anna Maria Marković poszła śladem Messiego, ale ma słabość do Ronaldo i Lewandowskiego

Przepiękna blondwłosa piłkarka poszła zatem śladem Leo Messiego, który również po grze w Europie trafił do USA. Ana Maria Marković występuje w klubie Brooklyn FC. Kibice w całym kraju są zachwyceni Chorwatką, a jej gorące zdjęcia topią lody nawet na Alasce. Co ciekawe, prywatnie piłkarka związała się z... piłkarzem Tomasem Ribeiro, który gra na pozycji obrońcy w Cultural Leonesa. Ana Maria Marković generalnie ma słabość do kolegów po fachu, przede wszystkim do Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo. Ze słynnym Portugalczykiem wystąpiła nawet w reklamie. - Nie mogę uwierzyć - nie kryła swojej radości przepiękna blondwłosa piłkarka.

