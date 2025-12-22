Półnagi Kamil Semeniuk w hotelowym łóżku. Nie był sam, żona siatkarza komentuje

Kamil Semeniuk w miniony weekend już po raz trzeci wraz z włoską Perugią wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata, a sukces świętował w wyjątkowy sposób. Właśnie pojawiło się zdjęcie siatkarza reprezentacji Polski zrobione tuż po jego przebudzeniu w hotelowym pokoju. Semeniuk nie był sam w łóżku. Zobaczcie tę niecodzienną fotografię.

Kamil Semeniuk

Kamil Semeniuk ponownie triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata. Włoska Perugia, w której występuje reprezentant Polski, w finale pokonała 3:0 japońską Osakę Bluteon. Nasz przyjmujący już trzeci raz wygrał KMS w barwach zespołu z Serie A. Poprzednio jego drużyna wygrała te rozgrywki w latach 2022 i 2023.

- Trzeci raz z Perugią na KMŚ, trzeci raz w finale i trzecie złoto. Cieszę się, że mogę coś dać temu klubowi - cieszył się z rozmowie z Polsatem Sport Kamil Semeniuk, który w finale zdobył 13 punktów. - Wiem, jakie mają oczekiwania wobec mnie i wiem, że czasami nie spełniam wszystkiego, czego by sobie życzyli, ale takim medalem myślę, że wszystko sobie odpokutowałem - dodał reprezentant Polski. - Myślę, że generalnie cały turniej dobrze zagraliśmy. Wygraliśmy wszystkie mecze, jesteśmy zadowoleni z tego faktu. Z uśmiechami na twarzach wracamy do Perugii. Dzisiaj świętujemy, zobaczymy, jak długo, bo kalendarz jest strasznie napięty. Wracamy i 26 grudnia już znowu gramy - wyjawił Polak.

Kamil Semeniuk i Katarzyna Dybciak powiedzieli sobie "TAK"! Wielki dzień w życiu reprezentanta Polski

Kamil Semeniuk świętował sukces w KMŚ w wyjątkowy sposób, biorąc przykład z... Roberta Lewandowskiego. Na Instagramie klubu Perugia i samego siatkarza ukazało się zdjęcie, na którym polski rozgrywający budzi się w łóżku w hotelowym pokoju, ściskając leżący obok puchar. Dokładnie takie same zdjęcie zaprezentował Lewandowski po triumfie Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów w 2020 r. "Cóż za słodka pobudka dla Kamila Semeniuka. Coś ci się przypomina Robercie Lewandowski?" - skomentował zabawne zdjęcie włoski klub, oznaczając "Lewego".

Katarzyna Semeniuk, żona siatkarza Perugii, skomentowała już zdjęcie męża serią emotikonów wyrażających radość i miłość. Z pewnością nie miała Kamilowi za złe, że tym razem obudził się w łóżku w takim towarzystwie...

Poniżej zdjęcie Kamila Semeniuka w łóżku z pucharem oraz fotka Roberta Lewandowskiego, na której się wzorował.

