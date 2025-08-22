Kamil Semeniuk i Katarzyna Dybciak powiedzieli sobie "TAK"! Wielki dzień w życiu reprezentanta Polski

To jest bardzo ważny czas dla reprezentacji Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia przygotowują się do mistrzostw świata na Filipinach. W trakcie zgrupowania nie zabrakło czasu na chwilę wytchnienia, a powodem do świętowania był ślub Kamila Semeniuka i Katarzyny Dybciak. Para miała na ślubnym kobiercu stanąć w 2024 roku, jednak całe wydarzenie było przełożone z powodu igrzysk olimpijskich.

Partnerka na początku nie była zbyt przychylna, aby przekładać tak ważną uroczystość, ale ostatecznie zgodziła się na takie rozwiązanie.

W mediach społecznościowych od razu wyciekły zdjęcia, na których para prezentowała się niesamowicie. Ponadto nowożeńcy mogli liczyć na bardzo miłą niespodziankę ze strony klubu kibica ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, gdzie Semeniuk występował przez trzy sezony zdobywając m.in. dwukrotne zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Wielki dzień w życiu Kamila Semeniuka i Katarzyny Dybczak! Plejada siatkarskich gwiazd na uroczystości

"Niech NAM żyje MŁODA PARA KASIA & KAMIL! Kamilu..... GRATULUJEMY! Młodej parze, życzymy samych pomyślnych, wspólnych decyzji, zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń! Niech miłość was nigdy nie opuszcza" - napisano na profilu "Klub Kibica ZAKSA".

Na uroczystości nie mogło zabraknąć wielu siatkarskich gwiazd, a także reprezentantów Polski, którzy są w trakcie zgrupowania przed mistrzostwami świata.

"Biało-czerwoni" będą musieli z rozwagą się bawić, ponieważ w sobotę 23 sierpnia czeka na nich trening, jednak z uwagi na tak wielką uroczystości odbędzie się on popołudniu, aby wszyscy mogli spokojnie odpocząć po całonocnej zabawie.

Reprezentacja Polski przed startem w mistrzostwach świata rozegra jeszcze kilka spotkań, a trzy z nich będą miały miejsce na Memoriale Huberta Wagnera.