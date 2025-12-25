Tak gwiazdy sportu świętowały Wigilię! Wzruszające zdjęcia, wielkie przygotowania, piękne choinki [GALERIA]

Za nami Wigilia Bożego Narodzenia, ale gwiazdy sportu wciąż świętują razem z milionami Polaków

Jak wyglądają święta u polskich piłkarzy, zawodników sportów walki i wielu innych?

Przekonaj się sam w naszej galerii!

Tak wyglądają święta w domach gwiazd sportu

Królewska czerwień u Lewandowskich. Robert i Anna Lewandowscy jak zwykle zadali szyku. Najpopularniejsza sportowa para w Polsce postawiła na klasyczną elegancję z dominującym kolorem czerwonym. Anna oraz córki Klara i Laura zaprezentowały się w czerwonych kreacjach, a Robert postawił na stylowy garnitur z golfem. Cała rodzina pozowała na tle imponującej choinki.

Piotr Zieliński w domowych pieleszach. Zupełnie inny, bardzo ciepły klimat panował u Piotra Zielińskiego. Pomocnik reprezentacji Polski święta spędził w tradycyjnym, polskim domu. Na zdjęciach widzimy go z żoną Laurą i synkiem, pozujących na tle klasycznych mebli i choinki. Para pozwoliła sobie też na odrobinę szaleństwa, zakładając zabawne, świąteczne okulary.

Joanna Jędrzejczyk przy garach! Kto powiedział, że mistrzyni MMA nie odnajdzie się w kuchni? Joanna Jędrzejczyk udowodniła, że żadnej pracy się nie boi. Legenda UFC pochwaliła się tacą własnoręcznie ulepionych pierogów, szeroko uśmiechając się do obiektywu w ciepłym, wełnianym swetrze.

Jan Bednarek z rodziną. Obrońca reprezentacji Polski, Jan Bednarek, świętował w towarzystwie żony Julii i córki. Dziewczynka skradła show, pokazując do obiektywu "kciuk w górę", co sugeruje, że prezenty pod choinką były trafione.

Marcin Najman: Powaga i elegancja. "El Testosteron" pokazał dwa oblicza. Na jednym zdjęciu widzimy go w poważnej minie na tle ogromnej choinki w przestrzeni publicznej. Na drugim, już w pełni elegancki, pozuje z małżonką Julitą w pięknie udekorowanym wnętrzu.

Ewa Brodnicka jak z Hollywood. Pięściarka Ewa Brodnicka postawiła na absolutny glamour. Gwiazda zapozowała na marmurowych schodach w zjawiskowej, czerwonej sukni z rozcięciem, idealnie komponując się z bogatymi girlandami na poręczach.

Mistrzowska choinka Patryka Kaczmarczyka. Młody wilk federacji KSW, Patryk Kaczmarczyk, pod choinką znalazł miejsce nie tylko na prezenty, ale i na swoje trofeum – mistrzowski pas. Zawodnik z uśmiechem pozował w świątecznym swetrze, ciesząc się chwilą relaksu po trudach sezonu.