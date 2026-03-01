Tak zmieniało się ciało Izabelli Krzan. W młodości była znakomitą sportsmenką

Izabella Krzan, znana prezenterka telewizyjna, wcześniej związana z TVP, a obecnie z TVN, ma za sobą karierę sportową jako siatkarka, zdobywała nawet brązowy medal mistrzostw Polski juniorek.

Krzan, mierząca 183 cm wzrostu, grała na pozycji atakującej, a jej brat jest trenerem przygotowania fizycznego w Indykpolu AZS Olsztyn.

Prezenterka postawiła ostatecznie na karierę w modelingu i telewizji, choć miała potencjał, by zrobić karierę w siatkówce.

Izabella Krzan przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Z Telewizją Polską prezenterka związana była przez siedem lat. Po tym, jak zmieniły się władze w mediach publicznych, Izabella Krzan zakotwiczyła się w Kanale Zero, gdzie wcześniej trafił jej partner z programu "Pytanie na śniadanie" - Tomasz Kammel. W nowej redakcji jednak duet długo nie przetrwał, bo modelka znów zmieniła pracę i związała się z TVN. Tam była już m.in. gospodynią "Dzień dobry TVN" i prowadzącą program "Afryka Express". Mało kto wie, że niewiele zabrakło do tego, by Izabella Krzan zamiast gwiazdą telewizji została gwiazdą parkietu siatkarskiego. Mierząca 183 cm wzrostu prezenterka w młodości grała na pozycji atakującej. W swoim dorobku ma m.in. brązowy medal mistrzostw Polski juniorek. Z tych czasów gwieździe TVN zostało przede wszystkim wysportowane ciało, które - co widać w naszej galerii - przez lata się zmieniało, ale sportową sylwetkę Izabella Krzan zachowuje do dziś.

Izabella Krzan postawiła na modeling i telewizję

Związki prezenterki TVN z siatkówką są jednak szersze. Jej brat - Grzegorz Krzan - to były zawodnik, a obecnie trener przygotowania fizycznego w Indykpolu AZS-ie Olsztyn. Do tego przez jakiś czas życiowym partnerem Izabelli Krzan był inny siatkarz - Michał Filip, który później związany był z Paolą Egonu, czyli jedną z najlepszych siatkarek na świecie. Sama prezenterka chyba nie żałuje tego, że postawiła na karierę w modelingu i telewizji. Co prawda w siatkówce też mogła zrobić karierę, ale pewnie nie na tak wielką skalę. Dziś Izabelli Krzan pozostaje rekreacyjne uprawianie sportu. Na formę narzekać nie może, co świetnie widać, patrząc na jej zdjęcia.

