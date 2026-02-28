Iga Świątek wyskoczyła nad ocean i szalała na plaży! Perfekcyjny poranek [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-02-28 19:46

Iga Świątek jest już w Kalifornii. Zanim powalczy w turnieju w Indian Wells, tenisowa gwiazda wyskoczyła nad Ocean Spokojny. Na plaży spędziła miło czas, uciekając przed falami. "Co za perfekcyjny poranek" - napisała Iga, dzieląc się z kibicami zdjęciami i krótkim wideo.

Iga Świątek dotarła już do Kalifornii. Zanim ruszy na słynną pustynię, gdzie rozgrywany jest turnieju w Indian Wells, mistrzyni Wimbledonu wyskoczyła na plażę. "Perfekcyjny poranek" - napisała Iga, dzieląc się z kibicami zdjęciami i wideo, na którym biega po piaszczystej plaży, uciekając przed morskimi falami.

Tenisowy turnieju w Indian Wells ruszy 4 marca, ale Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w piątek albo w sobotę (6-7 marca). Wcześniej jednak Polka weźmie udział w pokazowym turnieju miksta Tie-Break Tens, który zostanie rozegrany 3 marca czyli już w najbliższy wtorek. Partnerem Igi Świątek będzie Casper Ruud, z którym nasza gwiazda stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open. Polka i Norweg doszli wtedy do finału turnieju miksta.

Iga Świątek kończy ważną współpracę! Jest potwierdzenie!

Iga Świątek lubi grać w Indian Wells czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka odnosiła tam sukcesy. Triumfowała w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W rozrzedzonym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

GALERIA: IGA ŚWIĄTEK SZALAŁA NA PLAŻY W KALIFORNII

Iga Świątek na plaży w Kalifornii
Galeria zdjęć 25

Za Igą Świątek treningi w Polsce. Po porażce w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze (6:2, 4:6, 5:7 Marii Sakkari) wiceliderka rankingu wycofała się z turnieju WTA w Dubaju.

Zaskakująca niemoc Igi Świątek. Przyznała, że ma z tym problem

"Z przykrością muszę poinformować, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells" - stwierdziła Iga Świątek. "Praca nigdy się nie kończy. Daję z siebie wszystko, przekraczam granice i przyjmuję każde wyzwanie" - napisała potem, dzieląc się z kibicami na Instagramie materiałem wideo z treningów w Polsce.

Iga Świątek, plany startowe

  • Indian Wells - 4 marca
  • Miami Open - 17 marca
QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGA ŚWIĄTEK