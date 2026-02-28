Iga Świątek wyskoczyła nad ocean i szalała na plaży! Perfekcyjny poranek [ZDJĘCIA]

Iga Świątek dotarła już do Kalifornii. Zanim ruszy na słynną pustynię, gdzie rozgrywany jest turnieju w Indian Wells, mistrzyni Wimbledonu wyskoczyła na plażę. "Perfekcyjny poranek" - napisała Iga, dzieląc się z kibicami zdjęciami i wideo, na którym biega po piaszczystej plaży, uciekając przed morskimi falami.

Tenisowy turnieju w Indian Wells ruszy 4 marca, ale Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w piątek albo w sobotę (6-7 marca). Wcześniej jednak Polka weźmie udział w pokazowym turnieju miksta Tie-Break Tens, który zostanie rozegrany 3 marca czyli już w najbliższy wtorek. Partnerem Igi Świątek będzie Casper Ruud, z którym nasza gwiazda stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open. Polka i Norweg doszli wtedy do finału turnieju miksta.

Iga Świątek lubi grać w Indian Wells czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka odnosiła tam sukcesy. Triumfowała w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W rozrzedzonym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Za Igą Świątek treningi w Polsce. Po porażce w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze (6:2, 4:6, 5:7 Marii Sakkari) wiceliderka rankingu wycofała się z turnieju WTA w Dubaju.

"Z przykrością muszę poinformować, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells" - stwierdziła Iga Świątek. "Praca nigdy się nie kończy. Daję z siebie wszystko, przekraczam granice i przyjmuję każde wyzwanie" - napisała potem, dzieląc się z kibicami na Instagramie materiałem wideo z treningów w Polsce.

Iga Świątek, plany startowe

Indian Wells - 4 marca

Miami Open - 17 marca