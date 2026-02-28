Dziewczyna Nicoli Zalewskiego paradowała z odkrytym biustem! Sceny na pokazie mody w Mediolanie!

Nicola Zalewski i jego dziewczyna Emily Pallini coraz śmielej dzielą się z fanami ich wspólnymi zdjęciami. Teraz polski piłkarz Atalanty Bergamo i włoska celebrytka pochwalili się fotkami z pokazu mody w Mediolanie. Wystrojeni w pasujące do siebie skórzane kreacje prezentowali się razem bardzo efektownie. Biust Emily Pallini zakrywał jedynie czarny pas. Poniżej zdjęcia.

Nicola Zalewski i Emily Pallini tworzą parę od kilka miesięcy, a ich związek od samego początku wywoływał ogromne emocje. Pojawiły się oskarżenia o zdradę przyjaciela, a reprezentant Polski z tego powodu stał się nawet celem bezpardonowych ataków kibiców. Fani AS Roma nie mogli darować mu, że związał się z byłą partnerką swojego przyjaciela, popularnego rapera o pseudonimie "Ludwig". Na rzymskim Koloseum zawisł nawet transparent o wymownej treści. "Wiedzieliśmy już Zalewski, że jesteś kapusiem. Jednak zdrada przyjaciela to hańba".

Ataki kibiców nie zgasiły rodzącego się uczucia. Nicola Zalewski i zmysłowa rudowłosa Emily Pallini wciąż tworzą parę. 10 grudnia, w dni 23. urodziny Włoszki, na profilu piłkarza na Instagramie pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Potem zawodnik Atalanty Bergamo i celebrytka znów podzielili się z fanami fotką i materiałami wideo, na których wspólnie witali 2026 rok.

Kim jest Emily Pallini, nowa miłość Zalewskiego?

Emily Pallini to postać doskonale znana we Italii. To popularna włoska influencerka i tiktokerka, znana z filmików o urodzie, modzie i stylu życia. Jej profile obserwują miliony osób – ponad dwa miliony na TikToku i niemal milion na Instagramie. Pallini współpracowała z wieloma markami modowymi, m.in. Yamamay. Od kilku lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy włoskiego internetu.

