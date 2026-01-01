Nicola Zalewski spędził sylwestra w ramionach włoskiej piękności! ZDJĘCIA

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-01 19:02

Nicola Zalewski i włoska celebrytka Emily Pallini coraz śmielej dzielą się z fanami ich wspólnymi zdjęciami. W sylwestrową nocą zakochani opublikowali na Instagramie fotkę, na której przytulają się, witając 2026 rok. Nowa miłość piłkarza reprezentacji Polski i Atalanty Bergamo kwitnie! Zobaczcie zdjęcia.

  • Nicola Zalewski wita nowy rok u boku włoskiej influencerki Emily Pallini, z którą coraz śmielej dzieli się wspólnymi chwilami.
  • Ich związek od początku budzi kontrowersje, a piłkarz mierzył się z atakami fanów, którzy zarzucali mu zdradę przyjaciela.
  • Mimo negatywnych reakcji, para nie ukrywa swojego uczucia, publikując wspólne zdjęcia i filmy.
  • Sprawdź, kim jest Emily Pallini i dlaczego ich relacja wywołuje tak wiele emocji.

Nicola Zalewski i Emily Pallini tworzą parę od kilka miesięcy, a ich związek od samego początku wywoływał ogromne emocje. Pojawiły się oskarżenia o zdradę przyjaciela, a reprezentant Polski z tego powodu stał się nawet celem bezpardonowych ataków kibiców. Fani AS Roma nie mogli darować mu, że związał się z byłą partnerką swojego przyjaciela, popularnego rapera o pseudonimie "Ludwig". Na rzymskim Koloseum zawisł nawet transparent o wymownej treści. "Wiedzieliśmy już Zalewski, że jesteś kapusiem. Jednak zdrada przyjaciela to hańba".

Ataki kibiców nie zgasiły rodzącego się uczucia. Nicola Zalewski i zmysłowa rudowłosa Emily Pallini wciąż tworzą parę. 10 grudnia, w dni 23. urodziny Włoszki, na profilu piłkarza na Instagramie pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Teraz zawodnik Atalanty Bergamo i celebrytka znów podzielili się z fanami fotką i materiałami wideo, na których wspólnie witają 2026 rok.

Kim jest Emily Pallini, nowa miłość Zalewskiego?

Emily Pallini to postać doskonale znana we Italii. To popularna włoska influencerka i tiktokerka, znana z filmików o urodzie, modzie i stylu życia. Jej profile obserwują miliony osób – ponad dwa miliony na TikToku i niemal milion na Instagramie. Pallini współpracowała z wieloma markami modowymi, m.in. Yamamay. Od kilku lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy włoskiego internetu.

Nicola Zalewski, Emily Pallini
84 zdjęcia
Super Sport SE Google News
Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NICOLA ZALEWSKI