Nicola Zalewski, piłkarz reprezentacji Polski, oficjalnie potwierdził związek z włoską influencerką Emily Pallini.

Relacja wzbudziła kontrowersje we Włoszech, gdzie kibice AS Roma oskarżyli Zalewskiego o zdradę przyjaciela.

Kim jest Emily Pallini i jak para poradziła sobie z medialną burzą?

Skandal w Rzymie. "Zalewski, zdrada to hańba"

Pierwsze plotki o romansie Nicoli Zalewskiego i Emily Pallini pojawiły się we włoskich mediach już w październiku. Sprawa nabrała jednak rozgłosu, gdy do akcji wkroczyli kibice AS Roma, byłego klubu Polaka, w którym spędził aż 17 lat. Fani nie mogli darować mu, że związał się z byłą partnerką swojego przyjaciela, popularnego rapera o pseudonimie "Ludwig".

Pod rzymskim Koloseum zawisł wówczas transparent o wymownej treści. "Że jesteś kapusiem, wiedzieliśmy już wcześniej. Zalewski, zdrada przyjaciela to hańba" – grzmieli ultrasi. We Włoszech rozpętała się prawdziwa burza, a oskarżenia o "odbicie" dziewczyny kumplowi trafiły na czołówki portali plotkarskich.

Koniec plotek. Zalewski i Pallini oficjalnie razem

Mimo medialnej nagonki i nieprzychylnych komentarzy, uczucie między piłkarzem a influencerką rozkwitało. Para postanowiła w końcu przeciąć falę spekulacji i potwierdzić swój związek. Okazją ku temu stały się 23. urodziny Emily, które obchodzono 10 grudnia. To właśnie wtedy na profilu Nicoli Zalewskiego na Instagramie pojawiło się ich wspólne, czułe zdjęcie z imprezy urodzinowej. Dzień później sama solenizantka opublikowała kolejne kadry, nie pozostawiając wątpliwości, że są razem szczęśliwi.

Kim jest Emily Pallini, nowa miłość Zalewskiego?

Emily Pallini to postać doskonale znana we włoskim internecie. Jest popularną influencerką i tiktokerką, która swoje imperium w mediach społecznościowych buduje, koncentrując się na tematyce mody, urody i stylu życia. Jej profile śledzą miliony fanów – ma ponad dwa miliony obserwujących na TikToku i milion na Instagramie. Pallini ma na koncie współprace z dużymi markami modowymi, takimi jak Yamamay, i od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy włoskiej infosfery.

To już drugi głośny związek 23-letniego Zalewskiego. Wcześniej piłkarz był związany z Nicol Luzardi, która kibicowała mu między innymi podczas Euro 2024. Ich relacja zakończyła się jednak niedługo po turnieju.

