Od plotek aż huczało. Nicola Zalewski całuje się z nową dziewczyną! Odbił piękną Emily kumplowi?

2025-12-11 13:31

Nicola Zalewski już tego nie ukrywa. Piłkarz Atalanty i reprezentacji Polski ma nową dziewczynę - Emily Pallini! To popularna włoska influencerka, która zdecydowała się na upublicznienie związku przy okazji 23. urodzin. Wcześniej media rozpisywały się o ich relacji w atmosferze skandalu. Zalewski miał odbić piękną dziewczynę swojemu kumplowi! Zobacz zdjęcia Emily w naszej galerii.

Plotki o relacji Nicoli Zalewskiego i Emily Pallini wybuchły już w październiku. Przybrały na sile po tym, jak polski piłkarz został bezpardonowo zaatakowany przez kibiców AS Roma - swojego byłego klubu, w którym spędził 17 lat. "Że jesteś kapusiem, wiedzieliśmy już wcześniej. Zalewski, zdrada przyjaciela to hańba" - napisali na transparencie zawieszonym pod słynnym Koloseum, wymierzonym w Zalewskiego. We Włoszech aż huczało o jego romansie z piękną Emily, która była wcześniej związana z jego przyjacielem, raperem "Ludwigiem".

Włosi zaatakowali polskiego piłkarza pod legendarnym Koloseum! Nie mieli litości dla Nicoli Zalewskiego

Nicola Zalewski ma nową dziewczynę, Emily Pallini

Uczucie Zalewskiego i włoskiej influencerki kwitło jednak z dnia na dzień. 10 grudnia, w dniu 23. urodzin Emily, para zdecydowała się upublicznić związek! Na Instagramie piłkarza pojawiło się ich czułe zdjęcie z urodzinowej imprezki. Kolejne przyszło już następnego dnia, gdy to jego partnerka podsumowała swój wyjątkowy wieczór w social mediach.

Kim jest Emily Pallini? To popularna włoska influencerka i tiktokerka, znana z filmików o urodzie, modzie i stylu życia. Jej profile obserwują miliony osób – ponad dwa miliony na TikToku i milion na Instagramie. Pallini współpracowała z wieloma markami modowymi, m.in. Yamamay, i od kilku lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy włoskiego internetu. Już wcześniejszy związek z "Ludwigiem" przyniósł jej sporo rozgłosu, ale to relacja z Zalewskim przebiła się na pierwsze strony włoskich mediów.

Była dziewczyna Nicoli Zalewskiego wróciła do swojego ex! To znany włoski kierowca

To już drugi głośny związek 23-latka. Wcześniej Zalewski był związany z Nicol Luzardi, która dopingowała go m.in. podczas Euro 2024. Ich relacja dobiegła końca krótko po tym turnieju, a Włoszka wróciła po jakimś czasie do swojego ex.

