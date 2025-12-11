Karol Nawrocki naprawdę zrobił to przed ważnym spotkaniem na Łotwie. Dowodem zdjęcie

Karol Nawrocki nie ukrywa swojego sportowego zacięcia. Już w czasie kampanii wyborczej wyróżniał się pod tym względem na tle konkurentów, a wygrana w wyborach nie wpłynęła na zmianę jego nawyków. Prezydent RP w dalszym ciągu chętnie wylewa z siebie siódme poty, gdy sytuacja akurat nie wymaga go w garniturze. Najlepiej świadczy o tym ostatni wpis Nawrockiego przed wylotem na Łotwę.

Dlatego Karol Nawrocki zrezygnował z boksu. Jego wujek wszystko wyjawił! Powód był prosty

Karol Nawrocki zwrócił się do Polaków przed wylotem na Łotwę

"Spotkania za mną, a przed wylotem na Łotwę – trening. Pamiętajcie, sport to zdrowie!" - zwrócił się do Polaków prezydent w środowy wieczór. Swój wpis okrasił zdjęciem z treningu z ciężarami. Garnitur zastąpiła sportowa bluza z dobrze znanym jego wyborcom hasłem "Now Rocky" w biało-czerwonych barwach.

Z tej samej kolekcji była czapka na głowie Nawrockiego. Warto przypomnieć, że 42-latek trenował w przeszłości boks, a jego zamiłowanie do tego sportu wciąż nie zgasło. Na ring wprowadził go zresztą wujek Waldemar Nawrocki.

Karol Nawrocki wyzwany do walki przez Murańskiego! Adamek nie wytrzymał, ostro zbeształ „Murana”

- Znam dobrze Karola. Ma coś ze sportowca, z boksera. On wie, że trzeba się w życiu bić, bo życie to walka. To moje słowa i Karol to w jednej z wypowiedzi pociągnął. Od walki nie uciekniemy. Jak się podjął tej pracy, to da radę! - mówił w jednej z rozmów z "Super Expressem" wuj prezydenta.

Związki Nawrockiego ze światem sportu było widać już podczas jego zaprzysiężenia. W oficjalnej uroczystości wzięli udział m.in. były mistrz świata Krzysztof Głowacki, a także Wojciech Bartnik, czyli ostatni polski medalista igrzysk olimpijskich w męskim boksie.