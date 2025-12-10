Najpiękniejsza tenisistka świata w samym bikini. Wskoczyła w panterkę, a fanom zabrakło tchu [GALERIA]

Eugenie Bouchard znów zachwyciła fanów. Co za zdjęcia! [GALERIA]

Mimo zakończenia w tym roku profesjonalnej kariery, Eugenie Bouchard wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców i reklamodawców. Była kanadyjska tenisistka, finalistka Wimbledonu, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wakacji. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie 2,3 mln użytkowników – tyle samo, co liderkę światowego rankingu Igę Świątek.

Najpiękniejsza tenisistka świata pokazała ZA DUŻO?! Błysnęła w prześwitującej bluzce

Bouchard wielokrotnie zachwycała kibiców swoimi gorącymi zdjęciami publikowanymi w mediach społecznościowych. Tym razem, 31-latka podzieliła się z fanami fotografiami z wypoczynku na łodzi, prezentując się w stroju kąpielowym. Choć w ostatnich latach jej wyniki sportowe nie nawiązywały do dawnych sukcesów, Bouchard utrzymywała status jednej z najbardziej medialnych zawodniczek w tourze. A zdjęcia w panterkowym bikini rozpaliły zmysły kibiców.

Zobacz zdjęcia Eugenii Bouchard w galerii poniżej.

Największe osiągnięcia Eugenie Bouchard

Największe osiągnięcia Kanadyjka zanotowała w 2014 roku. Mając zaledwie 20 lat, dotarła do finału Wimbledonu, zostając pierwszą reprezentantką Kanady w historii, która zagrała o tytuł wielkoszlemowy w singlu. W tym samym sezonie wystąpiła również w półfinałach Australian Open i Rolanda Garrosa, co wywindowało ją na 5. miejsce w rankingu WTA.

W trakcie całej kariery Bouchard wygrała jeden turniej rangi WTA. Ze względu na swoją rozpoznawalność, przez lata pozostawała w czołówce sportsmenek pod względem potencjału marketingowego.