Najpiękniejsza tenisistka świata w samym bikini. Wskoczyła w panterkę, a fanom zabrakło tchu [GALERIA]

Bartosz Olszewski
2025-12-10 22:42

Eugenie Bouchard nie daje o sobie zapomnieć. Mimo zakończenia w tym roku profesjonalnej kariery, kanadyjska tenisistka wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Tym razem finalistka Wimbledonu podzieliła się zdjęciami z wakacji. 31-latka zaprezentowała się w stroju kąpielowym w panterkę, wywołując entuzjastyczne reakcje internautów.

Mimo zakończenia w tym roku profesjonalnej kariery, Eugenie Bouchard wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców i reklamodawców. Była kanadyjska tenisistka, finalistka Wimbledonu, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wakacji. Jej profil na Instagramie śledzi obecnie 2,3 mln użytkowników – tyle samo, co liderkę światowego rankingu Igę Świątek.

Bouchard wielokrotnie zachwycała kibiców swoimi gorącymi zdjęciami publikowanymi w mediach społecznościowych. Tym razem, 31-latka podzieliła się z fanami fotografiami z wypoczynku na łodzi, prezentując się w stroju kąpielowym. Choć w ostatnich latach jej wyniki sportowe nie nawiązywały do dawnych sukcesów, Bouchard utrzymywała status jednej z najbardziej medialnych zawodniczek w tourze. A zdjęcia w panterkowym bikini rozpaliły zmysły kibiców.

Zobacz zdjęcia Eugenii Bouchard w galerii poniżej.

Eugenie Bouchard
26 zdjęć

Największe osiągnięcia Eugenie Bouchard

Największe osiągnięcia Kanadyjka zanotowała w 2014 roku. Mając zaledwie 20 lat, dotarła do finału Wimbledonu, zostając pierwszą reprezentantką Kanady w historii, która zagrała o tytuł wielkoszlemowy w singlu. W tym samym sezonie wystąpiła również w półfinałach Australian Open i Rolanda Garrosa, co wywindowało ją na 5. miejsce w rankingu WTA.

W trakcie całej kariery Bouchard wygrała jeden turniej rangi WTA. Ze względu na swoją rozpoznawalność, przez lata pozostawała w czołówce sportsmenek pod względem potencjału marketingowego.

EUGENIE BOUCHARD