63-letnia pani Regina walczy z rakiem i niepełnosprawnością. Piękny gest polskich skoczków!

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich połączyła siły, by pomóc 63-letniej pani Reginie, podopiecznej tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Samotna kobieta, która zmaga się z nowotworem, niepełnosprawnością oraz skutkami dwóch udarów, marzyła o własnym miejscu do spania. Kadrowicze, z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim na czele, postanowili spełnić to życzenie.

Polscy skoczkowie w "Szlachetnej Paczce"! Piękny gest

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich włączyła się w finał tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Kadrowicze przygotowali pomoc dla 63-letniej pani Reginy, spełniając jej marzenie o własnym łóżku. Sportowcy apelują do kibiców o wsparcie akcji - wybór rodzin możliwy jest tylko do piątku 12 grudnia.

W inicjatywę zaangażowali się liderzy kadry: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Kacper Tomasiak. Podopieczną skoczków została pani Regina, samotna kobieta zmagająca się z niepełnosprawnością, skutkami dwóch udarów oraz chorobą nowotworową. Jej miesięczny budżet wynosi jedynie 1500 zł.

- Z pomaganiem jest trochę właśnie jak z pierwszym skokiem. Na początku jest trochę więcej strachu, ale jak się już ten strach pokona i ruszy, to można później doświadczać czegoś pięknego - powiedział Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki, Kamil Stoch
Pani Regina marzyła o własnym miejscu do spania

Głównym marzeniem beneficjentki było posiadanie własnego miejsca do spania. - Pani Regina marzy o własnej wersalce, o miejscu, gdzie może się położyć, przykryć kołdrą i po prostu odpocząć. Takie miejsce na szczęście się dla niej znalazło - dodał Kamil Stoch, podkreślając, że dzięki akcji pomoc trafia do konkretnych osób z precyzyjnie określonymi potrzebami.

Organizatorzy Szlachetnej Paczki alarmują, że w tym roku liczba rodzin oczekujących na wsparcie jest wyższa niż w latach ubiegłych. Czas na zgłoszenie się jako darczyńca upływa w piątek 12 grudnia.

Stowarzyszenie Wiosna, organizator akcji, przekonuje, że paczkę można przygotować nawet w ostatniej chwili. Ułatwieniem dla darczyńców jest fakt, że najbliższa niedziela, 14 grudnia, jest niedzielą handlową. W przypadku konieczności zakupu sprzętów wielkogabarytowych (np. pralki czy lodówki), istnieje możliwość uzgodnienia z wolontariuszem dostawy w późniejszym terminie.

