Wykorzystał wizerunek Lewandowskiego. Kuriozalne tłumaczenia! Wszystko przez sztuczną inteligencję?!

W listopadzie wizerunek Roberta Lewandowskiego został nielegalnie wykorzystany przez Adriana Polańskiego

Influencer postanowił... opublikować reklamę AI z wizerunkiem jego i piłkarza grających w kasynie, które jest nielegalne w Polsce

Teraz Adrian Polański przyznał, że pomysł na to podsunęła sztuczna inteligencja, która zapewniła go, że nic mu nie grozi

Robert Lewandowski wykorzystany w reklamie AI influencera

Influencer Adrian Polański przeprosił Roberta Lewandowskiego za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku w mediach społecznościowych. We wtorek na profilu internetowym twórcy pojawiło się wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie piłkarza, które promowało serwis oferujący gry hazardowe bez polskiej licencji.

Do zdarzenia doszło 18 listopada. Polański, przebywający na Malcie, zamieścił na Instagramie grafikę stworzoną przez AI, przedstawiającą jego samego w towarzystwie kapitana reprezentacji Polski. Materiał opatrzony był podpisem: „Po wczorajszym meczu poszliśmy z Robertem się odprężyć”. Publikacja zawierała reklamę kasyna internetowego, które nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w Polsce.

Robert Lewandowski znowu bez gola. Hiszpanie bezlitośni: Dostał notę 0

Wpis wywołał negatywne reakcje odbiorców, którzy szybko zidentyfikowali fałszywy wizerunek sportowca. Po kilku godzinach materiał został usunięty z sieci, a Polański opublikował oświadczenie.

„Przepraszam Pana Roberta Lewandowskiego za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku. Taka sytuacji z mojej strony już się nigdy nie powtórzy” – napisał influencer.

ChatGPT stwierdził, że influencer nie będzie miał problemów?

Adrian Polański ujawnił teraz więcej informacji na temat afery z wykorzystaniem wizerunku Roberta Lewandowskiego. Polski influencer nie ukrywał, ze sam pomysł na przygotowanie takiej grafiki podsunął mu ChatGPT.

- Ja wpisałem też w ChatGPT: "Czy mogę mieć z tego punktu problemy?" Powiedział, że nie, ale dobra, nieważne. [...] Szczerze to było kierowane tylko i wyłącznie do moich widzów. Nie miało to na celu zgarnięcie fanów Roberta Lewandowskiego i odniesienia korzyści – przyznał Adrian Polak.

Robert Lewandowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie, a o dobry wizerunek dba nie tylko jego dział PR, ale także prawnicy. Reklamowanie gier hazardowych oferowanych przez podmioty nieposiadające zezwolenia Ministerstwa Finansów jest w Polsce zakazane.