Iga Świątek złożyła Maryli Rodowicz zaskakującą wizytę urodzinową, wywołując szok u legendarnej piosenkarki.

Tenisistka podarowała Rodowicz wyjątkowy prezent, który został okrzyknięty "najpiękniejszym prezentem w historii".

Spotkanie obfitowało w humorystyczne momenty i nieoczekiwane reakcje, a Iga Świątek wystosowała niezwykłe zaproszenie – czy Maryla Rodowicz przyjmie wyzwanie?

Maryla Rodowicz w szoku. "Nie mogłam wydukać dwóch zdań"

Spotkanie dwóch ikon polskiej kultury i sportu było ogromnym zaskoczeniem, szczególnie dla solenizantki. Maryla Rodowicz, która od lat jest wierną fanką Igi Świątek i zarywa noce, by oglądać jej mecze, nie mogła uwierzyć, gdy zobaczyła tenisistkę w drzwiach swojego domu. Wokalistka przyznała, że na widok gości kompletnie ją zamurowało.

„Jeszcze nie wierzę, co się stało. Odwiedziła mnie Iga Świątek z Darią Abramowicz. Stałam, jak słup soli, nie mogłam wydukać dwóch zdań” - napisała Maryla Rodowicz w mediach społecznościowych.

Iga Świątek przyjechała nie tylko z życzeniami, ale i z wyjątkowym prezentem urodzinowym – piękną, białą rakietą tenisową. Gest ten niezwykle wzruszył piosenkarkę, która w charakterystyczny dla siebie, humorystyczny sposób opisała swoje kibicowskie emocje.

„Ta sama Iga, dla której zarywam noce, do której krzyczę (do telewizora), ...koncentracja k..., Iga, koncentracja. To był najpiękniejszy prezent ever” - wyznała wokalistka.

Wizyta przebiegła w niezwykle miłej atmosferze, a jej wyjątkowość podkreśliło nawet nietypowe zachowanie kota artystki, który nie odstępował tenisistki na krok. Iga przyjechała do Rodowicz w towarzystwie swojej psycholog, Darii Abramowicz.

Iga Świątek zaprasza na kort. "Mam nadzieję, że się zobaczymy!"

Równie wielkie wrażenie spotkanie wywarło na samej Idze Świątek. Liderka rankingu WTA nie kryła podziwu dla energii, dorobku i wpływu, jaki Maryla Rodowicz wywarła na całe pokolenia Polaków. Tenisistka podkreśliła, że kariera i historia piosenkarki są czymś absolutnie wyjątkowym.

„Mieć tyle energii, taką karierę, tyle historii i przeżyć, tak łączyć ludzi, a właściwie całe pokolenia... coś wyjątkowego” - skomentowała spotkanie Iga Świątek.

Na koniec pierwsza rakieta świata złożyła piosenkarce życzenia i wystosowała niezwykłe zaproszenie. Wszystko wskazuje na to, że to nie było ostatnie spotkanie obu pań, a kolejne może odbyć się już w sportowych okolicznościach.

„Sto lat w zdrowiu Pani Marylo i mam nadzieję, że zobaczymy się na korcie!” - dodała tenisistka.

Czy wkrótce zobaczymy legendę polskiej piosenki odbijającą piłkę z mistrzynią tenisa? Po tak udanym spotkaniu wszystko wydaje się możliwe.

