Julia Szeremeta i medalistki IO dostały mieszkania w nagrodę! Tak obecnie wygląda stan nieruchomości. Mamy zdjęcia

Julia Szeremeta, Aleksandra Mirosław, Klaudia Zwolińska i Daria Pikulik – złote i srebrne medalistki igrzysk olimpijskich w Paryżu czekają jeszcze na swoje mieszkania, które otrzymają za znakomite osiągnięcia sportowe. Nasze znakomite zawodniczki zostaną wyróżnione lokalami w Warszawie. Jak obecnie wygląda stan budowy? Zobaczcie zdjęcia!

  • Julia Szeremeta, Aleksandra Mirosław, Klaudia Zwolińska i Daria Pikulik otrzymają mieszkania za medale IO
  • Mieszkania są już w stanie surowym – zobacz, jak obecnie wyglądają lokale, które otrzymają polskie olimpijki

Polskie medalistki IO otrzymają mieszkania. Tak wyglądają obecnie

Dwa miesiące pozostały do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina 2026. Dla polskich sportowców to kluczowy moment przygotowań, a dla PROFBUD, Sponsora Olimpijskiej Reprezentacji Polski - czas, aby przypomnieć o zaangażowaniu w budowanie przestrzeni, w której wszyscy mogą osiągać więcej. Współpraca PROFBUD z Polskim Komitetem Olimpijskim rozpoczęła się w roku Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i obejmuje oba cykle olimpijskie - letni oraz zimowy, z perspektywą na Igrzyska w Los Angeles.

W ramach tej inicjatywy firma przygotowała najbardziej prestiżowe nagrody w historii polskiego ruchu olimpijskiego: mieszkania dla złotych medalistów w wyjątkowej inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich, której inwestorem jest Robert Lewandowski. Igrzyska w Paryżu były szczęśliwe jednak nie tylko dla złotej Aleksandry Mirosław, ale również dla Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremety i Darii Pikulik - srebrnych medalistek imprezy czterolecia.

Pomysł uhonorowania również wicemistrzyń olimpijskich narodził się w trakcie trwania Igrzysk, a decyzja o dodatkowym wsparciu ze strony PROFBUD zapadła niemal natychmiast. Olimpijki zachwyciły wszystkich nie tylko wynikiem sportowym, ale także niezwykłą pasją i determinacją w drodze do zdobycia medalu. Ich sukcesy to nie tylko wybitne osiągnięcia sportowe, lecz także poruszający pokaz siły charakteru i walki do samego końca.

Budowa pierwszego budynku inwestycji jest już na bardzo zaawansowanym poziomie. Pierwszy z ośmiu budynków w dzielnicy Paryż właśnie osiągnął stan surowy otwarty. Olimpijki z Paryża też wybrały już swoje mieszkania, które zostaną im przekazane za niespełna rok. Istnieje nadzieja, że w tym gronie znajdą się również złoci medaliści i medalistki z Zimowych Igrzysk Olimpijskich z Mediolanu, co stałoby się kolejnym symbolem realnego wsparcia i nagrody za najwyższe sportowe osiągnięcia.

Osiedle olimpijczyków. Wmurowanie kamienia węgielnego
Medaliści IO w Mediolanie także otrzymają mieszkania

Co ciekawe, inwestycja, której partnerem biznesowym i merytorycznym jest Robert Lewandowski, cieszy się popularnością nie tylko wśród sportowców, ale również wśród osób poszukujących nieruchomości w wyjątkowej lokalizacji. W budynku, w którym mieszkania otrzymały Mirosław, Zwolińska, Szeremeta i Pikulik, sprzedano już ponad 60% lokali.

Za wywalczenie złotych medali podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie polscy sportowcy otrzymają nagrody w postaci mieszkań. Mistrzowie olimpijscy otrzymają je w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Dotyczy to zarówno konkurencji indywidualnych, jak i zespołowych (do sześciu osób), w tym sztafet czy innych startów wieloosobowych - każda osoba w „złotej” drużynie również otrzyma własne mieszkanie

