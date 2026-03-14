Podziwiają je setki tysięcy kibiców. Piękne ring girls KSW błyszczą w klatce i na plaży!

Przed zbliżającą się galą KSW 116, na której w klatce pojawią się czołowi zawodnicy, warto przyjrzeć się sylwetkom kobiet, które olśniewają zarówno w świetle reflektorów, jak i w mediach społecznościowych. Wśród nich znajdą się dobrze znane Vanessa Wietrzyk, Sara Tecław i Weronika Zubowicz!

Ring girls KSW to gwiazdy nie tylko w klatce

Vanessa Wietrzyk to postać, którą fani mogą kojarzyć nie tylko z klatki KSW, ale także z popularnego reality show "Hotel Paradise". Udział w programie przyniósł jej dużą rozpoznawalność, którą z powodzeniem wykorzystuje, budując swoją markę w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie, obserwowany przez 159 tysięcy osób, pełen jest zdjęć z egzotycznych podróży i profesjonalnych sesji, które udowadniają, że Vanessa czuje się doskonale zarówno w sportowej, jak i plażowej scenerii. Związana z KSW od kilku lat, regularnie pojawia się na galach, a jej pasją jest również kosmetologia, którą studiowała.

W gronie ring girls na gali KSW 116 zobaczymy także Weronikę Zubowicz, jedną z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych twarzy w tej roli. Jej konto na Instagramie śledzą 103 tysiące fanów. Zubowicz z powodzeniem łączy pracę dla federacji KSW z pozasportową karierą, mając na koncie role w popularnych serialach, takich jak "Klan". Dla wielu kibiców jest jedną z najpiękniejszych kobiet w historii KSW!

Skład uzupełnia Sara Tecław, której profil obserwuje 52 tysiące osób. Jest ona również związana ze światem sportu i adrenaliny jako "Monster Girl", reprezentując jednego z głównych sponsorów federacji.

Ikona i weteranka – fenomen Kasi Motloch

Mówiąc o ring girls KSW, nie można pominąć Katarzyny Motloch, prawdziwej weteranki i ikony w tej dziedzinie. Choć zabraknie jej na KSW 116, jej popularność wykracza daleko poza grono najwierniejszych fanów MMA. Z federacją związana jest od 2017 roku i przez ten czas zdobyła ogromną rzeszę fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 518 tysięcy osób, co czyni ją najpopularniejszą ring girl w Polsce! Kasia, znana również jako "Kejsi", jest nie tylko ring girl, ale także modelką i influencerką, a nawet próbowała swoich sił w aktorstwie, pojawiając się m.in. w filmie "365 dni".

Kobiety KSW to znacznie więcej niż tylko ozdoba gal. Są influencerkami, modelkami i bizneswomen, które zbudowały silne marki osobiste! Więcej zdjęć pięknych ring girls KSW znajdziesz w naszej galerii.