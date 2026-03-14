Podziwiają je setki tysięcy kibiców. Piękne ring girls KSW błyszczą w klatce i na plaży!

KH Bartosz Olszewski
2026-03-14 17:05

Gale KSW to nie tylko sportowe emocje na najwyższym poziomie, ale również wielkie widowisko, którego nieodłącznym elementem są ring girls. Te zjawiskowe kobiety, nazywane też "aniołkami KSW", przyciągają wzrok setek tysięcy fanów, prezentując numery kolejnych rund i dodając blasku każdej gali. Przy okazji KSW 116 będzie podobnie! Zobacz zdjęcia pięknych ring girls KSW nie tylko z klatki w naszej galerii.

Przed zbliżającą się galą KSW 116, na której w klatce pojawią się czołowi zawodnicy, warto przyjrzeć się sylwetkom kobiet, które olśniewają zarówno w świetle reflektorów, jak i w mediach społecznościowych. Wśród nich znajdą się dobrze znane Vanessa Wietrzyk, Sara Tecław i Weronika Zubowicz!

Vanessa Wietrzyk to postać, którą fani mogą kojarzyć nie tylko z klatki KSW, ale także z popularnego reality show "Hotel Paradise". Udział w programie przyniósł jej dużą rozpoznawalność, którą z powodzeniem wykorzystuje, budując swoją markę w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie, obserwowany przez 159 tysięcy osób, pełen jest zdjęć z egzotycznych podróży i profesjonalnych sesji, które udowadniają, że Vanessa czuje się doskonale zarówno w sportowej, jak i plażowej scenerii. Związana z KSW od kilku lat, regularnie pojawia się na galach, a jej pasją jest również kosmetologia, którą studiowała.

W gronie ring girls na gali KSW 116 zobaczymy także Weronikę Zubowicz, jedną z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych twarzy w tej roli. Jej konto na Instagramie śledzą 103 tysiące fanów. Zubowicz z powodzeniem łączy pracę dla federacji KSW z pozasportową karierą, mając na koncie role w popularnych serialach, takich jak "Klan". Dla wielu kibiców jest jedną z najpiękniejszych kobiet w historii KSW!

Skład uzupełnia Sara Tecław, której profil obserwuje 52 tysiące osób. Jest ona również związana ze światem sportu i adrenaliny jako "Monster Girl", reprezentując jednego z głównych sponsorów federacji.

Ikona i weteranka – fenomen Kasi Motloch

Mówiąc o ring girls KSW, nie można pominąć Katarzyny Motloch, prawdziwej weteranki i ikony w tej dziedzinie. Choć zabraknie jej na KSW 116, jej popularność wykracza daleko poza grono najwierniejszych fanów MMA. Z federacją związana jest od 2017 roku i przez ten czas zdobyła ogromną rzeszę fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 518 tysięcy osób, co czyni ją najpopularniejszą ring girl w Polsce! Kasia, znana również jako "Kejsi", jest nie tylko ring girl, ale także modelką i influencerką, a nawet próbowała swoich sił w aktorstwie, pojawiając się m.in. w filmie "365 dni".

Kobiety KSW to znacznie więcej niż tylko ozdoba gal. Są influencerkami, modelkami i bizneswomen, które zbudowały silne marki osobiste! Więcej zdjęć pięknych ring girls KSW znajdziesz w naszej galerii.

