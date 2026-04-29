Medaliści wciąż bez pieniędzy, a miliony utknęły. Po tym telefonie pojawiła się nadzieja

Michał Skiba
2026-04-29 16:30

Pojawiła się nadzieja dla polskich medalistów olimpijskich, którzy wciąż nie dostali premii od sponsora Polski Komitet Olimpijski. Jak mówi w rozmowie z Eurosport Katarzyna Wąsek, siostra Pawła Wąska, sekretarz generalny PKOl zapowiedział, że Komitet rozważa pokrycie zaległych wypłat.

Autor: Piotr Nowak/ PAP

Wąsek jest jednym z trzech medalistów ostatnich igrzysk, którzy nadal czekają na obiecane pieniądze od sponsora generalnego, czyli... firmy Zondacrypto. Wraz z Kacper Tomasiak zdobył srebro w konkursie duetów, które wyceniono na 200 tys. zł. Choć środki widniały na koncie giełdy, faktyczna wypłata do dziś nie nastąpiła. 

Podobny problem ma Władimir Siemirunnij, również srebrny medalista, natomiast Tomasiak – który zdobył aż trzy medale – wciąż czeka łącznie na 550 tys. zł.

Nikłe są szanse, by to właśnie wspomniany wyżej podmiot wywiązał się z zobowiązań. Na początku miesiąca ujawniono, że Zondacrypto ma trudności z płynnością finansową, a użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z wypłatami. Od 17 kwietnia trwa śledztwo dotyczące podejrzenia oszustwa na szkodę klientów platformy, a łączna wartość strat może przekraczać 350 mln zł.

Pozostali sportowcy z miejsc 4–8 otrzymali już swoje premie, dlatego zaległości dotyczą już tylko Wąska, Tomasiaka i Siemirunnija.

Katarzyna Wąsek podkreśla, że sytuacja zaczyna się zmieniać. W rozmowie z Eurosportem przyznała, że po od sekretarza generalnego PKOl Marka Pałusa usłyszała, że Komitet chce uregulować niewypłacone nagrody. Dodała też, że została poproszona o ponowny kontakt po majówce – wtedy mają zostać omówione konkretne rozwiązania.

Z relacji siostry Pawła Wąska wynika również, że do końca kwietnia obowiązuje jeszcze umowa PKOl z Zondacrypto, której nie można wcześniej wypowiedzieć i dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie podjęcie dalszych formalnych kroków.

