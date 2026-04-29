Pogrzeb Łukasza Litewki. Przejmujące zdjęcia żałobników z kościoła. Nagle kolega wypalił o Lidze Mistrzów

Pogrzeb Łukasza Litewki i słowa biskupa o Lidze Mistrzów

Pogrzeb Łukasza Litewki był wydarzeniem absolutnie niezwykłym. Takich tłumów w jednym miejscu Sosnowiec dawno nie widział. W ostatnim pożegnaniu posła Lewicy i aktywisty społecznego uczestniczyli i tzw. zwykli ludzie, którzy docenili dobro szerzone przez polityka, i najważniejsze osoby w państwie. W ogromnej masie żałobników podczas pogrzebu Łukasza Litewki znaleźli się m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także inni znani politycy, m.in. Mariusz Błaszczak. Wszyscy byli bardzo smutni i przejęci. Mszę św. odprawił biskup sosnowiecki Artur Ważny. W trakcie części kościelnej przemawiał m.in. kolega zmarłego posła. Nagle nawiązał on do piłki nożnej, którą pasjonował się Łukasz Litewka, i wypalił o Lidze Mistrzów, a konkretnie o meczu PSG - Bayern, który zakończył się wynikiem 5:4 dla Paryżan.

Kazanie na pogrzebie Łukasza Litewki łamie serca. Biskup przeprasza, niesamowite słowa

Najdroższy przyjacielu Łukaszu, dzisiaj rano czekałem na Twój telefon. Domyślam się, że powiedziałbyś o tym, że wczorajszy mecz w Paryżu powinien być finałem Ligi Mistrzów. Rzuciłbyś paroma żartami, jak to było w Twoim codziennym zwyczaju. Powiedziałbyś też, że ta wiosna powinna się już zdecydować. Czekałem na ten Twój poranny telefon, ale niestety zamiast niego jest bolesna cisza i ogromna pustka, której chyba niczym nie zapełnimy. Pozwól, że odczytam słowa, które kierują do Ciebie Twoi przyjaciele, Twój ukochany Team Litewka

- mówił przyjaciel Łukasza Litewki.

Łukasz Litewka zmarł w piątek, 23 kwietnia. Jechał na rowerze w Dąbrowie Górniczej, gdy nagle doszło do zderzania czołowego z samochodem marki Mitsubishi. Podejrzany o spowodowanie wypadku mężczyzna trafił do aresztu, ale już wyszedł na wolność.

W reakcji na pytania o aktualny stan śledztwa w sprawie wypadku, skutkującego śmiercią posła Łukasza Litewki, informuję, iż podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia został dziś zwolniony z tymczasowego aresztowania - wobec wpłaty ustalonej przez sąd kwoty poręczenia majątkowego

- poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Łukasz Litewka miał 36 lat. Od 2023 roku był posłem na Sejm RP.