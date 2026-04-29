Pogrzeb Łukasza Litewki. Przejmujące zdjęcia żałobników z kościoła. Nagle kolega wypalił o Lidze Mistrzów

Bartosz Olszewski
2026-04-29 15:23

Pogrzeb Łukasza Litewki zgromadził prawdziwe tłumy. Wśród żałobników znaleźli się prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W trakcie części kościelnej kolega zmarłego nagle wypalił o wtorkowym meczu Ligi Mistrzów. Przejmujące zdjęcia żałobników z kościoła i inne fotografie z pogrzebu Łukasza Litewki prezentujemy w galerii.

Politycy na pogrzebie Łukasza Litewki
Galeria zdjęć 92

Pogrzeb Łukasza Litewki i słowa biskupa o Lidze Mistrzów

Pogrzeb Łukasza Litewki był wydarzeniem absolutnie niezwykłym. Takich tłumów w jednym miejscu Sosnowiec dawno nie widział. W ostatnim pożegnaniu posła Lewicy i aktywisty społecznego uczestniczyli i tzw. zwykli ludzie, którzy docenili dobro szerzone przez polityka, i najważniejsze osoby w państwie. W ogromnej masie żałobników podczas pogrzebu Łukasza Litewki znaleźli się m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także inni znani politycy, m.in. Mariusz Błaszczak. Wszyscy byli bardzo smutni i przejęci. Mszę św. odprawił biskup sosnowiecki Artur Ważny. W trakcie części kościelnej przemawiał m.in. kolega zmarłego posła. Nagle nawiązał on do piłki nożnej, którą pasjonował się Łukasz Litewka, i wypalił o Lidze Mistrzów, a konkretnie o meczu PSG - Bayern, który zakończył się wynikiem 5:4 dla Paryżan.

Kazanie na pogrzebie Łukasza Litewki łamie serca. Biskup przeprasza, niesamowite słowa

Najdroższy przyjacielu Łukaszu, dzisiaj rano czekałem na Twój telefon. Domyślam się, że powiedziałbyś o tym, że wczorajszy mecz w Paryżu powinien być finałem Ligi Mistrzów. Rzuciłbyś paroma żartami, jak to było w Twoim codziennym zwyczaju. Powiedziałbyś też, że ta wiosna powinna się już zdecydować. Czekałem na ten Twój poranny telefon, ale niestety zamiast niego jest bolesna cisza i ogromna pustka, której chyba niczym nie zapełnimy. Pozwól, że odczytam słowa, które kierują do Ciebie Twoi przyjaciele, Twój ukochany Team Litewka

- mówił przyjaciel Łukasza Litewki.

Galeria zdjęć 92

Łukasz Litewka śmierć

Łukasz Litewka zmarł w piątek, 23 kwietnia. Jechał na rowerze w Dąbrowie Górniczej, gdy nagle doszło do zderzania czołowego z samochodem marki Mitsubishi. Podejrzany o spowodowanie wypadku mężczyzna trafił do aresztu, ale już wyszedł na wolność. 

W reakcji na pytania o aktualny stan śledztwa w sprawie wypadku, skutkującego śmiercią posła Łukasza Litewki, informuję, iż podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia został dziś zwolniony z tymczasowego aresztowania - wobec wpłaty ustalonej przez sąd kwoty poręczenia majątkowego 

- poinformowała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Łukasz Litewka miał 36 lat. Od 2023 roku był posłem na Sejm RP. 

Polska żegna Łukasza Litewkę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ LITEWKA