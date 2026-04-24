Ujawnili prawdę o życiu prywatnym Łukasza Litewki! O tym nie sie mówiło

2026-04-24 12:55

Wszyscy są zgodni co do tego, że Łukasz Litewka odszedł zdecydowanie przedwcześnie. Poseł Lewicy i działacz społeczny był niezwykłą postacią w bezwzględnym świecie polityki. Po jego śmierci okazało się, że bliski jego sercu był także sport. Tuż po tym, gdy okazało się, że Łukasz Litewka nie żyje, ujawnili prawdę o jego życiu prywatnym. O tym się nie mówiło.

  • Łukasz Litewka, poseł Lewicy i działacz społeczny, zmarł 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej w wyniku wypadku drogowego, potrącony przez samochód.
  • Zasłabnięcie lub zaśnięcie kierowcy samochodu marki Mitsubishi było wstępną przyczyną wypadku.
  • Litewka był ceniony za zaangażowanie w akcje charytatywne, a po jego śmierci ujawniono, że był także kibicem piłkarskim Zagłębia Sosnowiec.
  • Wielu sportowców i polityków, w tym Marcin Możdżonek i Jakub Rzeźniczak, wspomina zmarłego jako wyjątkowo dobrego człowieka.

Łukasz Litewka nie żyje. Sportowcy żegnają posła Lewicy

Łukasz Litewka nie żyje od 23 kwietnia. Popularny poseł Lewicy i działacz społeczny zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadący na rowerze polityk czołowo zderzył się z samochodem marki Mitsubishi. Kierowca auta miał zasnąć lub zasłabnąć podczas jazdy. Łukasz Litewka żegnany jest przez licznych ludzi związanych z rozrywką, polityką czy sportem. Marcin Możdżonek, siatkarski mistrz świata z 2014 roku, a obecnie doradca prezydenta Karola Nawrockiego, w poruszającym wpisie wspominał posła Lewicy, zwracając uwagę na jego ogromną pasję i zaangażowanie w pomoc innym. Z kolei Jakub Rzeźniczak w kościele modlił się za Łukasza Litewkę. Wszyscy wspominają zmarłego posła jako wyjątkowo dobrego człowieka. Ciekawą informację o Łukaszu Litewce przekazało także Zagłębie Sosnowiec. Chodzi o jego życie prywatne. 

Zagłębie Sosnowiec wspomina Łukasza Litewkę

Myśląc o zmarłym polityku Lewicy, wszyscy przede wszystkim mają w pamięci jego zaangażowanie w akcje charytatywne. Mało kto wie, że Łukasz Litewka był także kibicem piłkarskim. Jego ukochaną drużyną było właśnie Zagłębie Sosnowiec. Klub po śmierci posła zamieścił specjalny komunikat, w którym ujawnił informacje o powszechnie szanowanym działaczu. To wspomnienie jest zaskakujące. 

Zagłębie Sosnowiec składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego dziś tragicznie Łukasza Litewki – posła na Sejm RP, Sosnowiczanina, kibica naszego klubu, a przede wszystkim dobrego człowieka. Cześć jego pamięci!

- czytamy w poście opublikowanym na Facebooku. 

