To była pierwsza głośna akcja Łukasza Litewki. Nieznany wówczas radny rozwiązał problem seniorki w 5 minut

Tragiczna śmierć posła. Wypadek Łukasza Litewki wstrząsnął całą Polską

To ogromna strata i wstrząs dla opinii publicznej. Wciąż nie milkną komentarze po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który w czwartek, 23 kwietnia, zginął podczas jazdy rowerem po potrąceniu przez samochód. Do wypadku doszło na prostym odcinku ulicy Kazimierskiej, łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem.

Jeszcze tego samego wieczoru policja przekazała wstępne ustalenia oraz opublikowała zdjęcia z miejsca zdarzenia. Z dotychczasowych informacji wynika, że 57-letni mieszkaniec Sosnowca, kierujący mitsubishi colt, najprawdopodobniej zasłabł lub zasnął za kierownicą. Następnie zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z rowerzystą. Ratownicy podjęli reanimację 36-letniego posła, jednak nie udało się go uratować. Na polecenie prokuratora kierowca został zatrzymany do dalszych czynności. Mężczyzna był trzeźwy.

Od samorządu do Sejmu. Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka był jednym z najmłodszych posłów obecnej kadencji Sejmu. Mandat zdobył po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, startując z list Nowej Lewicy. W parlamencie angażował się m.in. w działania na rzecz praw zwierząt, jednak największą rozpoznawalność przyniosła mu działalność charytatywna. Litewka organizował liczne zbiórki dla osób potrzebujących, chorych oraz dzieci, których rodziny nie miały środków na ich leczenie.

Popularność i rozpoznawalność Łukasz Litewka zdobył jeszcze przed wejściem do Sejmu. Już jako radny Sosnowca wyróżniał się aktywnością w internecie i silnym zaangażowaniem w sprawy społeczne. Swoją karierę polityczną rozpoczął w 2014 roku, kiedy został radnym z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Pierwsza głośna akcja Litewki, która poruszyła Polskę. Pomoc przyszła w kilka minut

O jednej z jego pierwszych akcji zrobiło się głośno w 2022 roku. Wówczas nazwisko Łukasza Litewki po raz pierwszy w szerszym kontekście pojawiło się w ogólnopolskich mediach i mediach społecznościowych.

W tamtym czasie 84-letnia (wówczas) pani Krystyna ze Szczecina potrzebowała sześciu tysięcy złotych na aparat słuchowy. Aby zdobyć pieniądze, szyła czapki i sprzedawała je po 20–35 zł w mieście. Jej historię nagłośniły grupy na Facebooku oraz jedna z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Wiele osób współczuło seniorce, jednak to mało wówczas znany w Polsce radny ze Śląska podjął stanowcze kroki, by pomóc seniorce.

Mieszkańcy Szczecina szybko ruszyli z pomocą i w krótkim czasie udało się zebrać połowę potrzebnej kwoty. Przełomowa okazała się jednak interwencja radnego z Sosnowca. Łukasz Litewka skontaktował seniorkę ze specjalistyczną firmą, która ostatecznie przekazała jej aparat słuchowy bezpłatnie.

- Kobieta nie zbiera na alkohol, węgiel czy uregulowanie Bociana za błędy wnuków. Pani Krystyna zbiera na aparat słuchowy. Podkreślę, 85 letnia kobieta gdzieś w Szczecinie szyje czapki by nazbierać na aparat słuchowy - cytował cztery lata temu Łukasza Litewkę portal "Wprost".

We współpracy z firmą specjalizującą się w aparatach słuchowych zorganizował dla seniorki darmowe badanie oraz dopasowanie odpowiedniego sprzętu. Jak zaznaczał, wystarczyło zaledwie pięć minut od momentu uzyskania kontaktu z 85-latką, by zorganizować pomoc.

- Widząc takie żywe symbole jak Pani Krysia, zastanawiam się po co 99% influencerom jest internet. Po co gwiazdom telewizji jest ta popularność, a politykom władza? – pytał Łukasz Litewka w 2022 roku.

Przyszły poseł nie rzucił słów na wiatr! W kolejnych latach Łukasz Litewka zorganizował liczne zbiórki charytatywne i nagłaśniał wiele ważnych spraw społecznych, w tym także dotyczących ochrony zwierząt.

Łukasz Litewka zginął tragicznie w czwartek, 23 kwietnia tego roku, w wieku 36 lat. Śledczy będą szczegółowo ustalać przebieg oraz okoliczności tego wypadku. Czynności trwają.

