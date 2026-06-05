Groza w Boże Ciało! Pijany nożownik wtargnął przed ołtarz w Sosnowcu. Szybka reakcja policjantów

W czwartek, 4 czerwca, podczas uroczystości Bożego Ciała w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu (województwo śląskie) doszło do niebezpiecznego incydentu. Jak wynika z ustaleń służb, 52-letni mieszkaniec Sosnowca wtargnął przed ołtarz polowy, trzymając w dłoniach dwa noże. Na miejscu wybuchła panika, ale policjanci zachowali zimną krew, szybko reagując na potencjalne zagrożenie. 52-latek został przez nich obezwładniony i zatrzymany. Aresztowania dokonali funkcjonariusze, którzy akurat byli na miejscu i zabezpieczali zdarzenie, które odbywało się w miejscu publicznym. - Mężczyzna miał w rękach dwa noże, to 52-letni mieszkaniec Sosnowca - potwierdził w rozmowie z TVN24 starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

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Podejrzany został poddany badaniu na trzeźwość, które wykazało, że miał w organizmie około dwa i pół promila alkoholu. 52-latka aresztowano więc do czasu wytrzeźwienia. Gdy to nastąpi, zostaną z nim przeprowadzone "czynności służbowe", w tym przesłuchanie. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, po kontakcie "Super Expressu" z komendą policji w Sosnowcu, te działania jeszcze nie zostały wykonane.

Wiadomo natomiast, że żaden z uczestników uroczystości nie odniósł obrażeń.

Diecezja wydała komunikat po incydencie z nożownikiem. "Nikt nie powinien się bać w takim miejscu"

Dominika Bem, rzeczniczka Diecezji Sosnowieckiej, nie chciała komentować zdarzenia - przynajmniej do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez policję. Ale komunikat w tej sprawie został na gorąco wcześniej opublikowany. Zwrócono się w nim do mundurowych z podziękowaniami, ale pochwalono też wiernych, którzy w większości zachowali spokój i rozwagę w tej trudnej sytuacji.

- Nikt nie powinien wracać z kościoła z lękiem. Nikt nie powinien bać się w miejscu, do którego przyszedł szukać Boga - czytamy w komunikacie diecezji. Przedstawiciele Kościoła nie ukrywają, że dla wielu uczestników wydarzenia to, co się stało, było "trudne i niepokojące".

Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Trwają ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia i motywacji 52-letniego mężczyzny.

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