Ukrywała Jacka Jaworka przez miesiące. Ciotka potrójnego zabójcy stanęła przed sądem. Poruszające wyznanie

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-27 11:26

Cała Polska słyszała o masakrze, jakiej dokonał Jacek Jaworek (‭✝55 l.). Ten prosty budowlaniec w gorącą lipcową noc 2021 r. w Borowcach k. Częstochowy wystrzelał swoją rodzinę. Trzy lata morderca zwodził poszukującą go policję, a śledczy nie potrafili go wytropić. Po raz kolejny okazało się, że najciemniej pod latarnią. Jaworek mieszkał kilka kilometrów od Borowców u cioci. Dwa lata temu Jaworek pękł. Opuścił schronienie u krewnej, poszedł na boisko szkolne i wypalił sobie w głowę z pistoletu. Tego samego, którym wystrzelał krewnych. Jego sprawa jest dziś zamknięta. Natomiast pomagająca mu Teresa D. ma proces.

Jacek Jaworek przez wiele lat mieszkał i pracował za granicą. Być może byłby tam do dziś, gdyby nie pandemia 2020 r. Wówczas Jaworek pracę stracił i wrócił do Polski. Nie miał się gdzie podziać, trafił nawet na kilka miesięcy za kraty (nie płacił alimentów - przyp. red.) więc zamieszkał kątem u brata z rodziną w domku w Borowcach. Niestety sprawy pomiędzy Jaworkiem a resztą bliskich się nie układały. Po wielu różnych złośliwościach, kłótniach i awanturach doszło do prawdziwej masakry.

W nocy z 9 na 10 lipca 2021 r. Jaworek wrócił z zakrapianego spotkania na grillu. Niemal od razu, gdy wkroczył do domu, zaczęła się awantura. W pewnym jej momencie Jaworek skądś wyjął pistolet. I zaczął strzelać do rodziny. Kule dosięgnęły jego brata Janusza (‭✝44 l.), bratową Justynę (‭✝44 l.) ich syna Jakuba (‭✝17 l.). Przeżył tylko wówczas 13-letni Gianni, który zdołał uciec z domu i ukryć się.

Po zbrodni Jaworek natychmiast uciekł. Przepadł jak kamień w wodę na długie trzy lata. Obława na niego była nieskuteczna, listy gończe także nic nie dały. Prokuratura zdążyła nawet zawiesić śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa, gdy sprawa rozwiązała się sama.

Rankiem 19 lipca 2024 r. na ciało człowieka z raną postrzałową głowy natknęli się pracownicy zieleni miejskiej z Dąbrowy Zielonej - miasteczka położonego kilka kilometrów od Borowców. To był Jacek Jaworek, co potem potwierdziły badania genetyczne. Mężczyzna popełnił samobójstwo. Strzelił sobie w skroń z tego samego pistoletu, z którego pozabijał bliskich. Wcześniej najprawdopodobniej odwiedził ich grób na pobliskim cmentarzu.

I kiedy wydawało się, że to już koniec tej ponurej historii, życie dopisało do niej kolejny rozdział. Zatrzymana i nawet na ponad miesiąc została aresztowana matka chrzestna, ciocia Jaworka - Teresa D. Kobieta ukrywała mordercę i obecnie toczy się proces przeciwko niej w Sądzie Rejonowym w Myszkowie. Kolejna rozprawa ma się odbyć we wrześniu.

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Ukrywałam Jacka ze strachu przed nim. Po zabójstwie on się ze mną nie kontaktował. Dopiero wieczorem w listopadzie 2023 r. ktoś zapukał do mnie. Zapytałam kto tam i zaraz poznałam Jacka. Byłam zaskoczona. Ręce mi się trzęsły. Wiedziałam, że mogą być kłopoty - mówiła ciocia trzykrotnego zabójcy na pierwszej rozprawie.

Sprawa potrójnego morderstwa w Borowcach została oczywiście, wobec śmierci sprawcy, umorzona. Jednakże w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach toczy się jeszcze jedno postępowanie związane z tą tragedią. Krótko po znalezieniu zwłok Jacka Jaworka na terenie kompleksu sportowego w Dąbrowie Zielonej, ktoś rozesłał w internecie fotografie denata. Prokuratura sprawdza teraz, kto może stać za tym faktem. Jak dowiedzieliśmy się w Gliwicach postępowanie nadal jest na etapie "w sprawie". Nikomu zatem nie postawiono zarzutów.

Jak poinformowała prok. Agnieszka Bukowska, prowadzący postępowanie czeka na opinię biegłego z zakresu informatyki.

ZŁO - Jacek Jaworek
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