„Jestem Jaworek”. Zabójca z Borowców nagrał się przed śmiercią. Jego słowa mrożą krew w żyłach

W marcu 2023 roku Jacek Jaworek, poszukiwany za potrójne zabójstwo w Borowcach, nagrał film, który ujawniono w trakcie śledztwa.

Na nagraniu Jaworek, z zmienionym wyglądem, mówi o pogrzebie znajomego, co według ekspertów wskazuje na jego narcystyczną potrzebę kontroli i buntu.

Film znaleziono na smartwatchu ukrytym w Dąbrowie Zielonej, gdzie Jaworek ukrywał się u swojej ciotki, Teresy D., która stanie przed sądem za pomocnictwo.

Jaworek popełnił samobójstwo 19 lipca 2024 roku, co zakończyło postępowanie karne, ale nie zamknęło wszystkich wątków sprawy.

Sprawa Jacka Jaworka, nazywanego „zabójcą z Borowców”, od lat budzi ogromne emocje. Przez trzy lata unikał organów ścigania, mimo że jego wizerunek znała cała Polska. Jak informuje Eska Śląskie News, w trakcie śledztwa ujawniono nagranie wideo, które Jaworek zarejestrował w marcu 2023 roku, kilka miesięcy przed swoją śmiercią.

Na filmie, cytowanym przez "Fakt", mężczyzna mówi:

– „Jestem Jaworek. Dzisiaj mamy 22 marca. 2023 roku. Pogrzeb Kazika R. Zdziwko, co? Bywa i tak. Nara”.

Widać na nim człowieka zupełnie odmiennego od poszukiwanego wizerunku – z długimi, siwymi włosami sięgającymi ramion, brodą i zmienionym głosem. Śledczy ustalili, że nagranie zostało wykonane w pokoju należącym do jego ciotki w Dąbrowie Zielonej, u której Jaworek przez długi czas się ukrywał. Charakterystyczne belki na suficie i odgłosy radia lub telewizora w tle pozwoliły na potwierdzenie miejsca.

Według "Faktu", nagranie znaleziono na smartwatchu ukrytym wraz z innymi urządzeniami w foliowych workach za lodówką. To właśnie w tych nośnikach Jaworek gromadził informacje i pamiątki ze swojego życia w ukryciu.

Eksperci są zdania, że nagranie było celowe. – „Jaworek świadomie nagrywa swoją wypowiedź, robi to z myślą, że ktoś będzie to oglądał i do tej osoby lub osób kieruje przekaz” – wskazał biegły psycholog i profiler, cytowany przez "Fakt".

Psychologowie podkreślają, że widać tu element buntu i narcystycznej potrzeby kontroli. Była żona Jaworka nie była zaskoczona jego sposobem wypowiedzi. Rozpoznała charakterystyczny ton i zwrot „nara”, którego używał na co dzień. Kobieta wspominała także, że wielokrotnie okazywał przebiegłość i brak skrupułów. W akcie oskarżenia przeciwko niemu wskazano cechy narcystyczne, egocentryczne i buntownicze.

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku Jacek Jaworek zamordował swojego brata Janusza, jego żonę Justynę oraz ich syna. Drugi z chłopców ocalał, ukrywając się w szafie. Po zbrodni Jaworek zniknął i przez trzy lata wymykał się policji.

Dopiero 19 lipca 2024 roku odnaleziono go martwego na terenie kompleksu rekreacyjnego w Dąbrowie Zielonej. Popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę.

Śmierć Jaworka zakończyła postępowanie karne wobec niego, ale nie zamknęła wszystkich wątków sprawy. Jego ciotka Teresa D., która przez lata dawała mu schronienie, stanie przed sądem. Za pomocnictwo i ukrywanie siostrzeńca grozi jej do pięciu lat więzienia.