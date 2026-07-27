Tragedia na dojeździe do posesji. Kierowca przejechał własnego brata

Dramatyczna historia wydarzyła się w niedzielne popołudnie, 26 lipca, w miejscowości Lubówiec (gmina Skępe, pow. lipnowski). „Gazeta Pomorska” informuje, że śmierć na miejscu poniósł 67-latek, który znalazł się pod kołami samochodu prowadzonego przez swojego 52-letniego brata.

Służby otrzymały zgłoszenie krótko po godzinie 12.00. Na lokalną drogę natychmiast zadysponowano jednostki straży pożarnej, policyjne patrole oraz karetkę pogotowia ratunkowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Renault 52-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu lipnowskiego, wykonując manewr skrętu w prawo, w drogę dojazdową do posesji prywatnej, najechał na leżącego 67-letniego mężczyznę. Był to jego brat. Mimo podjętych przez zespół ratownictwa medycznego czynności, mężczyzny nie udało się uratować – przekazała „Gazecie Pomorskiej” asp. Agnieszka Romańska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

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Przez kilka godzin miejsce zdarzenia zabezpieczali funkcjonariusze, wykonując czynności pod bezpośrednim nadzorem prokuratury. Śledczy będą teraz ustalać, z jakiego powodu starszy z braci leżał na jezdni oraz odtwarzać precyzyjny przebieg tragicznego wypadku.

Według informacji opublikowanych przez „Gazetę Pomorską”, badanie alkomatem wykluczyło obecność alkoholu w organizmie 52-letniego kierowcy. Dokładne przyczyny tej przerażającej rodzinnej tragedii ma wyjaśnić toczące się postępowanie.