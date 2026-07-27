Nie zauważył pociągu wąskotorówki? Chwila nieuwagi skończyła się kraksą

Kolizja na przejeździe

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Nissan wjechał na torowisko w momencie, gdy nadjeżdżała lokomotywa kolejki wąskotorowej. Mimo, iż pociąg poruszał się z bardzo małą prędkością, siła uderzenia była na tyle duża, że samochód został poważnie uszkodzony, a kierowca wymagał natychmiastowej pomocy medycznej.

Na miejsce zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej JRG-2 Koszalin, które zabezpieczyły teren i sprawdziły, czy pasażerowie kolejki nie odnieśli obrażeń.

65 pasażerów w pociągu

W chwili zdarzenia kolejką podróżowało 65 pasażerów oraz 7 członków obsługi. Na szczęście żadna z tych osób nie ucierpiała. Służby podkreślają, że tylko dzięki niewielkiej prędkości składu oraz szybkiej reakcji maszynisty nie doszło do tragedii.

Kierowca Nissana został przebadany przez Zespół Ratownictwa Medycznego, a następnie przewieziony do szpitala. To jedyna osoba poszkodowana w tym zdarzeniu.

Policja wyjaśnia okoliczności

Gdy strażacy zakończyli swoje działania, miejsce zdarzenia przejęli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Mundurowi ustalają, dlaczego kierowca wjechał na tory mimo obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Jedną z badanych hipotez jest niezastosowanie się do znaków drogowych.

Jak kierowcy powinni zachować się na przejazdach?

Przepisy ruchu drogowego jasno określają obowiązki kierowców na przejazdach kolejowych – niezależnie od tego, czy przejeżdża tam pełnowymiarowy pociąg, czy kolejka wąskotorowa. Każdy kierujący musi zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że torowisko jest wolne, a sygnalizacja nie zabrania wjazdu. W przypadku kolejek wąskotorowych, które często poruszają się w terenie zabudowanym i na trasach turystycznych, kierowcy powinni być jeszcze bardziej czujni, bo składy mogą pojawić się niespodziewanie i nie zawsze są dobrze słyszalne. Wjazd na tory bez upewnienia się, że przejazd jest bezpieczny, stanowi poważne naruszenie przepisów i może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Koszalińska Kolej Wąskotorowa - atrakcja regionu

Koszalińska Kolej Wąskotorowa to popularna atrakcja regionu, szczególnie w sezonie letnim. Przewozi setki turystów dziennie, a jej trasa biegnie przez malownicze tereny wokół miasta. Niedzielne zdarzenie pokazuje jednak, jak ważne jest zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych – nawet tych obsługujących ruch turystyczny.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie