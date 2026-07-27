Mielno opustoszało w szczycie wakacji. Szokujący widok na słynnym deptaku i plażach

Mielno wymarło? Puste plaże i brak tłumów w sezonie

Środek lata to czas, gdy w Mielnie zazwyczaj trudno wcisnąć przysłowiową szpilkę. Wybraliśmy się tam 23 lipca, by sprawdzić sytuację, i ku naszemu zaskoczeniu kurort świecił pustkami, a po turystach nie było śladu. Wolne miejsca parkingowe można było znaleźć bez problemu, a lokale gastronomiczne czekały na klientów przy pustych stolikach. Ten niecodzienny widok skłania do pytań o przyczyny opustoszenia miejscowości, znanej dotąd z hucznych imprez.

Zimna pogoda nad morzem odstrasza turystów z Mielna

Głównym winowajcą obecnego stanu rzeczy jest bez wątpienia kapryśna aura. W ostatnich dniach pogoda nad polskim morzem zdecydowanie nie zachęca do wypoczynku na piasku czy długich przechadzek. Termometry wskazują zaledwie od 15 do 18 stopni Celsjusza, co przy nadmorskim wietrze odczuwa się znacznie chłodniej. Ta niesprzyjająca temperatura skutecznie zniechęca do korzystania z uroków Bałtyku, co widać na naszych zdjęciach.

Tak wygląda Mielno w szczycie sezonu [ZDJĘCIA]

25

Pustki na deptaku w Mielnie. Turyści w kurtkach przeciwdeszczowych

Spacerując ulicami Mielna, można było odnieść wrażenie, że to nie jest lipiec. Na słynnym deptaku spotkałam zaledwie garstkę spacerowiczów, którzy szczelnie opatuleni w kurtki przeciwdeszczowe przemykali między nielicznymi otwartymi punktami. Wśród zamkniętych stoisk dostrzegłam tylko jeden kram z pamiątkami, pieczołowicie osłonięty folią przed zacinającym deszczem.

Dla tych, którzy dopiero szykują się na urlop na początku sierpnia, mamy jednak optymistyczne wieści, ponieważ synoptycy zapowiadają poprawę pogody. Zawsze jednak warto trzymać rękę na pulsie i śledzić najnowsze prognozy, gdyż aura nad Bałtykiem bywa niezwykle zmienna i potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie.

Morze Bałtyckie w szczycie sezonu. Tak wygląda Mielno. Burze, deszcz i wiatr [ZDJĘCIA]

34