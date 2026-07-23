Mielno przywitało mnie deszczem i silnym wiatrem

Podczas mojej wizyty w Mielnie zamiast wakacyjnego gwaru zastałam niemal puste plaże i wyjątkowo niesprzyjającą aurę. Na miejsce dotarłam z nadzieją na choć krótki spacer w słońcu. Pogoda szybko zweryfikowała jednak te plany. Przez większość czasu padał deszcz, wiał silny, porywisty wiatr, a temperatura była znacznie niższa, niż można byłoby oczekiwać w środku wakacji. Morze było wyjątkowo wzburzone. Na brzegu pojawiały się wysokie fale i oczywiście na plaży wisiała czerwona flaga.

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Morze Bałtyckie w szczycie sezonu. Tak wygląda Mielno. Burze, deszcz i wiatr [ZDJĘCIA]

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Plaża świeciła pustkami

Największym zaskoczeniem okazała się jednak liczba turystów. W szczycie sezonu Mielno zwykle tętni życiem, tymczasem podczas mojej wizyty na plaży można było spotkać jedynie pojedyncze osoby. Większość osób spacerowała w kurtkach przeciwdeszczowych lub szybko wracała do pensjonatów i kawiarni, szukając schronienia przed kolejnymi opadami. Bez wątpienia, w takich warunkach trudno mówić o typowym wypoczynku nad Bałtykiem. Relację wideo z Mielna znajdziecie poniżej.

Czy pogoda nad Bałtykiem jeszcze się poprawi?

Kapryśna pogoda nad Bałtykiem nie jest niczym nowym, jednak tegoroczny środek wakacji dla wielu turystów okazał się sporym rozczarowaniem. Deszcz, silny wiatr i chłód skutecznie ograniczyły możliwość korzystania z plaż i uroków kurortów. Na szczęście prognozy pogody niosą odrobinę nadziei, bowiem kolejny tydzień lipca oraz początek sierpnia ma być nieco lepszy. Nad morzem zapowiadane jest słońce i temperatury przekraczające 23 stopnie Celsjusza. W takich warunkach wypoczynek na pewno będzie przyjemniejszy.