Tajemniczy bohater z serialu „Ranczo”. Jego twarz nie pojawia się na ekranie w żadnej scenie!

"Ranczo" wraca po latach! Fani znów zobaczą Wilkowyje na ekranie

Fani „Rancza” z entuzjazmem przyjęli informację o powrocie kultowego serialu! Pod koniec ubiegłego roku ogłoszono, że produkcja doczeka się specjalnego sequela, który w kilku odcinkach ma domknąć najważniejsze wątki pozostawione bez zakończenia. W czerwcu 2026 roku ruszyły pierwsze zdjęcia do nowej serii. Na planie ponownie pojawili się m.in. Violetta Arlak, Artur Barciś, Cezary Żak, Katarzyna Żak, Ilona Ostrowska i Marta Chodorowska. Do obsady dołączył również Daniel Olbrychski, którego angaż wywołał mieszane reakcje wśród wielbicieli niezapomnianego dzieła.

„Ranczo” było emitowane na antenie TVP1 w latach 2006–2016. Początkowo twórcy planowali zrealizować jedynie cztery sezony, jednak ogromna popularność produkcji sprawiła, że serial był kontynuowany przez kolejne lata. Historia Lucy, Amerykanki, która zamieszkała w odziedziczonym dworku we wsi Wilkowyje, przyciągała przed telewizory nawet 10 milionów widzów. Ostatecznie powstało 10 sezonów liczących łącznie 130 odcinków.

Od dyrektorki szkoły do wiceminister. Tak potoczyły się losy Wiesławy Oleś

Jednymi z najważniejszych bohaterów „Rancza”, obok Amerykanki Lucy, byli oczywiście bracia bliźniacy Piotr i Paweł Koziołowie – wójt oraz miejscowy proboszcz. Widzowie pokochali także Kusego, gospodynię Michałową, amatorów Mamrota spod sklepowej ławeczki, profesora Witebskiego, przedsiębiorczą Solejukową czy dyrektorkę szkoły.

Ta ostatnia, Wiesława Oleś, grana przez Ewę Kuryło, z czasem zrobiła dużą karierę polityczną. W późniejszych sezonach została bowiem wiceministrem edukacji narodowej. Początkowo była stanowczą dyrektorką wilkowyjskiej szkoły i nauczycielką matematyki, jednak z czasem zaangażowała się w ogólnopolską politykę. Wystartowała w wyborach z ramienia Polskiej Partii Uczciwości (PPU), ugrupowania założonego przez wójta Pawła Kozioła i Arkadiusza Czerepacha.

Na sukces bohaterki mógł mieć wpływ także jej wspierający mąż. Choć wiadomo było, że istniał, twórcy nigdy nie pokazali go na ekranie. Co więcej, widzowie nigdy nie poznali nawet jego imienia.

Mąż dyrektorki istniał, ale nigdy go nie pokazano. O rodzinie Oleś wiadomo niewiele

Na przestrzeni wszystkich sezonów emitowanych w latach 2006–2016 jedynie z kilku serialowych wypowiedzi wiadomo, że dyrektorka Wiesława Oleś miała męża i dwóch synów. O jej małżonku widzowie dowiadują się w trzecim sezonie, kiedy profesor Witebski po przejęciu lokalnej rozgłośni od Czerepacha zaczyna prowadzić audycje, w które angażuje mieszkanki Wilkowyj, w tym głowę wilkowyjskiej szkoły. Kobiety chętnie zapraszały profesora na kolacje, a z jednego z odcinków wiemy, że Celina Hadziuk nawet wdała się z nim w krótki romans. O wszystkim dowiedział się proboszcz podczas spowiedzi uczestniczek audycji. To właśnie wtedy Witebski wspomina, że dzięki ich krótkiej „relacji” dyrektorka zaczęła ubierać się bardziej kobieco i odważnie, a jej mąż zakochał się w niej na nowo.

O dwóch synach państwa Olesiów wiadomo jeszcze mniej. W serialu jedynie wspomniano o ich istnieniu. Można przypuszczać, że uczęszczali na lekcje języka angielskiego prowadzone przez Lucy w pierwszym sezonie, choć nigdy nie przedstawiono tego wprost.

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To on jest prawdziwym mężem serialowej dyrektorki z „Rancza”. W serialu grają sąsiadów

Co ciekawe, prywatnie mężem Ewy Kuryło, odtwórczyni roli dyrektorki Wiesławy Oleś, jest Piotr Pręgowski, który w „Ranczu” wcielał się w Patryka Pietrka. Para pobrała się w 1982 roku, już po narodzinach córki Zofii. Jak wielokrotnie podkreślali, wcześniej ślub nie był im potrzebny do szczęścia.

Poznali się jeszcze podczas studiów w Akademii Teatralnej w Warszawie. Już na drugim roku wspólnie wystąpili w spektaklu „Pokój dziecięcy”, a ich znajomość szybko przerodziła się w miłość. Piotr Pręgowski pochodzi z Warszawy, natomiast Ewa Kuryło z Zielonej Góry. W 2024 roku w programie „Pytanie na śniadanie” zdradzili, że po latach życia w mieszkaniu w bloku przenieśli się do domu położonego w lesie pod Lipnem, w województwie kujawsko-pomorskim.

Ich dom to prawdziwy azyl. Tu serialowi aktorzy z „Rancza” uciekają od zgiełku

Jest tu cisza i spokój, a najbliżsi sąsiedzi mieszkają 800 metrów dalej. Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło nie mogą narzekać jednak na nudę, zwłaszcza gdy odwiedzają ich goście np. serialowi koledzy. W jednym z wywiadów serialowy Hadziuk, Bogdan Kalus opowiedział o tym, jak z innymi kolegami z planu zatrzymał się przy sklepie w Kujawsko-Pomorskiem w drodze do domu serialowego Pietrka. Spotkał tam swoich serialowych sobowtórów.

- Kiedyś po spektaklu w Płocku pojechaliśmy do Piotrka Pręgowskiego. On ma dom w lesie na pojezierzu włocławsko-płockim. Zatrzymaliśmy się pod sklepem, żeby kupić kiełbasę na grilla. Siedziało tam trzech „Hadziuków”, mieli w dłoniach „napoje chłodzące” i zauważyli Piotrka i mnie, gdy wyszliśmy z samochodu w garniturach. Zastanawiali się, czy to my czy nie. W końcu jeden z nich powiedział: „to nie oni, no gdzie, w garniturach by chodzili?” - zdradził Bogdan Kalus, czyli serialowy Hadziuk, w wywiadzie dla wPolsce24.

Serialowi dyrektorka i Pietrek przyznają, że na wsi prowadzą spokojne i skromne życie. Ich dom otoczony jest lasem, w pobliżu znajduje się jezioro, a na łące pasą się konie sąsiadów. W swoim gospodarstwie uprawiają również rokitnik i dereń.

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