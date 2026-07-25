Ponad 200 tysięcy osób ucieka przed żywiołem we Francji i Hiszpanii

Dramatyczna sytuacja we Francji i Hiszpanii. Setki tysięcy ewakuowanych

Pożary we Francji i Hiszpanii wymykają się spod kontroli! Ponad 200 tys. ludzi musiało zostać ewakuowanych. Rozprzestrzenianie się płomieni jest niezwykle szybkie, a silne porywy wiatru w połączeniu z upałami mocno utrudniają strażakom opanowanie sytuacji. Szczególnie ciężko jest we francuskiej Żyrondzie (region ze stolicą w Bordeaux), gdzie spłonęło już około 32 tys. hektarów ziemi. Według dziennika „Le Monde” ten spalony obszar jest aż trzykrotnie większy od stolicy państwa, Paryża.

Sonda Byłeś/-aś kiedyś we Francji? Tak Nie

Szef francuskiego MSW Laurent Nunez przekazał najnowsze, zatrważające statystyki z samej Żyrondy, z której konieczna była ewakuacja aż 167 tysięcy osób. Z piątku na sobotę kolejne 57 tysięcy osób zmuszono do opuszczenia swoich domostw. W pobliskim departamencie Landy również nie jest bezpiecznie – stamtąd wywieziono 30 tysięcy mieszkańców.

🔥🦌 Moment de pure émotion en Gironde !Une biche s’échappe des flammes de l’incendie… et les pompiers l’arrosent pour la rafraîchir et la sauver 💦❤️Regardez cette scène de courage et de tendresse !Merci du fond du cœur à nos héros en uniforme. Vous sauvez des vies…… pic.twitter.com/YzwLGfrgLa— SPIRITFIT (@SpiriTfitT) July 24, 2026

Głos zabrał też mer Bordeaux. Thomas Cazenave podkreślił, że na ten moment mieszkańcy samego miasta nie muszą się ewakuować.

Niemiec, Francuz, a może Szwed? Który z nich powiedziałby to słowo? Sprawdź swoją znajomość obcych języków Pytanie 1 z 15 Hund - pies Duński Niemiecki Francuski Następne pytanie

Pożary w departamencie Żyronda zaczęły się w środę, ogień pojawił się w okolicach Saumos. Silny wiatr sprawił, że płomienie pochłonęły okoliczne lasy sosnowe. Żywioł bardzo szybko zaczął się zbliżać do miejscowości Le Porge i Lege-Cap-Ferret, znajdujących się tuż obok zatoki Arcachon. Z czasem ściana ognia ruszyła bezpośrednio w kierunku Bordeaux.

Potężne pożary trawią Hiszpanię. Stan wyjątkowy w rejonie Madrytu

Walka z ogniem nie ustaje także na Półwyspie Iberyjskim. W Hiszpanii najgorzej wygląda sytuacja w okolicach Madrytu oraz w prowincji Avila. Według najnowszych wyliczeń ogień zniszczył tam już około 25 tysięcy hektarów terenów.

Decyzją hiszpańskich władz ewakuowano 30 tysięcy mieszkańców prowincji Avila. Zliczając z tymi, którzy musieli uciekać z przedmieść Madrytu, ewakuowano już 59 tysięcy osób. Ponadto służby nakazały 28 tysiącom osób pozostanie w domach z powodu zanieczyszczenia i zadymienia powietrza.

Hiszpańscy strażacy próbują opanować kilkadziesiąt poważnych pożarów w różnych częściach kraju. Wysuszone przez słońce lasy i utrzymujące się od dawna potężne upały nie sprzyjają służbom.

W tym roku w Hiszpanii płomienie strawiły już 131 tysięcy hektarów ziemi. Dla porównania, w analogicznym czasie w zeszłym roku ogień pochłonął nieco ponad 24 tysiące hektarów.