F-16 zestrzelił drona nad Rumunią. To drugi taki incydent w ciągu dwóch dni

W sobotę w godzinach porannych rumuński resort obrony przekazał informacje o neutralizacji kolejnego bezzałogowca, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju. Urządzenie zostało namierzone przez wojskowe systemy radarowe niemal natychmiast po nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej Rumunii.

Z informacji przekazanych przez pełniącego obowiązki szefa MON Radu-Dinel Miruty wynika, że do likwidacji celu doszło dokładnie o 8.34, w odległości niespełna 10 kilometrów na zachód od miejscowości Sfantu Gheorghe. Maszyna padła łupem pilota myśliwca F-16, który wykorzystał do jej zniszczenia naprowadzany pocisk. Jak podkreśla ministerstwo, cała operacja odbyła się w bezpiecznej odległości od zabudowań, co wyeliminowało ryzyko dla cywilów.

Według oświadczenia gen. Gheorghita Vlada, który stoi na czele rumuńskiego Sztabu Generalnego, obca maszyna została wizualnie zidentyfikowana jako bojowy dron typu Shahed. Jest to sprzęt powszechnie używany przez rosyjską armię do przeprowadzania ataków na cele w Ukrainie.

NATO reaguje. Rumunia wzmacnia obronę przed dronami

Jest to już drugi incydent o podobnym charakterze, jaki miał miejsce w Rumunii w przeciągu zaledwie 48 godzin. Jeszcze w piątek prezydent Nicusor Dan donosił, że krajowy myśliwiec F-16 strącił inny obiekt bezzałogowy, który bezprawnie wleciał nad terytorium tego państwa. Wtedy również akcja miała miejsce z dala od skupisk ludzkich.

Do piątkowych wydarzeń odniosło się dowództwo NATO, które potwierdziło incydent i zadeklarowało podjęcie działań wyjaśniających. Przedstawiciele Paktu Północnoatlantyckiego zapewnili o ścisłej współpracy z władzami w Bukareszcie, dodając, że zarówno Rumunia, jak i inni sojusznicy intensywnie rozwijają zdolności zwalczania niewielkich systemów bezzałogowych.

W ramach wzmacniania potencjału obronnego rumuńska armia wyposażyła się między innymi w system MEROPS, przeznaczony do śledzenia i neutralizacji mniejszych dronów. Od 2025 roku w Rumunii obowiązują również nowe regulacje prawne, które wprost zezwalają wojsku na niszczenie lub przechwytywanie maszyn naruszających przestrzeń powietrzną. Piątkowe zestrzelenie było pierwszym w historii przypadkiem użycia tych kompetencji w praktyce.

Zarówno Bukareszt, jak i struktury Unii Europejskiej jednoznacznie obarczają Federację Rosyjską winą za incydenty graniczne, stanowiące odprysk toczącego się w Ukrainie konfliktu. Rumuńskie władze ostrzegają, że skala tego typu zagrożeń w regionie sukcesywnie rośnie. Przypomniano przy okazji dramatyczne wydarzenia z maja, kiedy uzbrojony dron uderzył w dom jednorodzinny w przygranicznym Galati, w wyniku czego poszkodowane zostały dwie osoby.