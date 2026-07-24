Meghan Markle pokazała się w skąpym kostiumie! Rajskie wakacje z rodziną

Meghan i Harry pokazali zdjęcia z rodzinnych wakacji. Wybrali luksusowy kurort w Portugalii

Meghan Markle podzieliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie zdjęciami z rodzinnych wakacji w Europie. Widzimy księżną Sussexu, księcia Harry'ego, Archiego i Lilibet relaksujących się w Portugalii. Według "Daily Mail" Sussexowie wypoczywali w luksusowym kompleksie CostaTerra Golf and Ocean Club na wybrzeżu Melides, około godziny jazdy od Lizbony. Media od dawna informują, że para kupiła tam willę wartą około 6,3 mln funtów. Na zdjęciach widać rodzinę bawiącą się na plaży, przy basenie oraz podczas wspólnych posiłków. Harry biegnie z dziećmi w stronę fal Atlantyku, a Meghan obserwuje ich z brzegu ubrana w kostium kąpielowy. Rzadko widujemy ją w takim wydaniu! Na innych zdjęciach książę podrzuca córkę do góry w basenie, a Meghan spaceruje z Lilibet po plaży. Podobnie jak wcześniej, twarze dzieci nie są pokazane. Na fotografiach pojawiają się też ujęcia restauracji rybnej O Melidense, sklepów z ceramiką i wyposażeniem, przygotowane do obiadu stoły i krajobrazy portugalskiego wybrzeża.

Wyjazd mógł być okazją do spotkania z księżniczką Eugenią i jej mężem Jackiem Brooksbankiem

Zdaniem komentatora rodziny królewskiej Richarda Fitzwilliamsa wyjazd mógł być okazją do spotkania z księżniczką Eugenią i jej mężem Jackiem Brooksbankiem. Para mieszka przez część roku właśnie w Melides i wychowuje tam dwójkę dzieci. Według brytyjskich mediów Eugenia spodziewa się obecnie trzeciego dziecka. – Ta podróż wyraźnie pokazuje, że obie pary nadal utrzymują bliskie relacje – ocenił Fitzwilliams w "Daily Mail". Jego zdaniem przyjaźń Harry'ego i Meghan z Eugenią pozostaje jedną z nielicznych rodzinnych więzi, które przetrwały po odejściu Sussexów z rodziny królewskiej.

Jak przypominają brytyjskie media, przed pobytem w Portugalii Harry, Meghan i ich dzieci odwiedzili także Althorp – rodzinny majątek Spencerów, gdzie pochowana jest księżna Diana. Meghan opublikowała zdjęcia, na których Harry i Archie niosą kwiaty w kierunku miejsca spoczynku matki księcia. Rodzina zatrzymała się tam jako goście wuja Harry'ego, hrabiego Charlesa Spencera.

Podczas europejskiej podróży Sussexowie spotkali się też z królem Karolem III i królową Camillą w rezydencji Highgrove. Według Pałacu Buckingham rozmowa trwała ponad godzinę. Ze spotkania nie opublikowano jednak żadnych zdjęć.

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