Stan wyjątkowy w stolicy! "Pożary coraz bliżej"

Europa walczy z wielkimi pożarami. Stan wyjątkowy w Madrycie, dziesiątki tysięcy ewakuowanych we Francji

Europa zmaga się z kolejną falą ogromnych pożarów lasów. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Hiszpanii i Francji. W obu krajach tysiące ludzi musiały opuścić swoje domy, a władze zwróciły się do Unii Europejskiej o wsparcie w gaszeniu ognia. W Hiszpanii w nocy z czwartku na piątek ogłoszono stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu oraz w sąsiedniej prowincji Avila. Największe pożary wybuchły w okolicach miejscowości Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias i Burgohondo. Ogniska znajdują się około 60 kilometrów od Madrytu. Służby obawiają się, że trzy duże pożary mogą połączyć się w jeden.

Według hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od czwartku ewakuowano już ponad 10 tys. osób. Kolejne 10 tys. mieszkańców otrzymało nakaz opuszczenia zagrożonych terenów. Hiszpański rząd zwrócił się do Unii Europejskiej o uruchomienie mechanizmu ochrony ludności i przysłanie czterech samolotów gaśniczych. Na apel odpowiedziały Grecja i Włochy, które wyślą po dwa samoloty Canadair. Premier Pedro Sanchez napisał w serwisie X, że „Hiszpania i sąsiednie kraje” znajdują się w „dramatycznej sytuacji”.

Skala zniszczeń jest ogromna. Według Associated Press od początku roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 100 tys. hektarów lasów i terenów zielonych. Aż 32 tys. hektarów ogień strawił w prowincji Guadalajara, gdzie kilka dni temu doszło do drugiego największego pożaru w historii kraju. Na początku lipca w pożarach na południu Hiszpanii zginęło 13 osób.

W departamentach Żyrondy i Landy na południowym zachodzie kraju ewakuowano już 43 tys. mieszkańców i turystów

Bardzo trudna sytuacja panuje także we Francji. W departamentach Żyrondy i Landy na południowym zachodzie kraju ewakuowano już 43 tys. mieszkańców i turystów. Władze zdecydowały również o prewencyjnej ewakuacji kolejnych miejscowości, między innymi na popularnym wśród turystów przylądku Ferret. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że pożar w Żyrondzie jest największym tego lata. Ogień objął już ponad 10 tys. hektarów. Dodał również, że obecnie strażacy walczą z 32 pożarami w różnych częściach kraju. – Od 1 stycznia spłonęło 50 tys. hektarów. To prawie trzy razy więcej niż w ubiegłym roku – powiedział minister.

Prezydent Emmanuel Macron poinformował, że Francja również uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności. W najbliższym czasie kraj ma otrzymać wsparcie lotnicze z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.

Według Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów do 22 lipca w Unii Europejskiej spłonął obszar około dwa razy większy niż średnia dla tego okresu z ostatnich 20 lat. Francja pobiła rekord zarówno pod względem liczby pożarów, jak i spalonej powierzchni, a Hiszpania odnotowała rekordową liczbę pożarów. Służby ostrzegają, że przy utrzymujących się upałach i silnym wietrze zagrożenie wciąż pozostaje bardzo wysokie.

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🇪🇸 ESPAGNE : Alors que l'état d'urgence national est décrété, deux des trois énormes incendies qui font rage à l'est de Madrid sont "sur le point de fusionner" pour ne former qu’un "seul brasier", annonce le préfet de la région, avertissant du situation "hors de contrôle". pic.twitter.com/M5xDHdS3b8— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 24, 2026

Pożary w kurortach. Francja, Portugalia, Włochy