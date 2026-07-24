Przełom po brutalnym ataku na 16-latka. Podejrzany ma mniej niż 16 lat

Nieletni zatrzymany w sprawie ugodzenia 16-latka nożem w brzuch

Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym ataku nożem na młodego mieszkańca Stalowej Woli. Policjanci zatrzymali podejrzanego - osobę nieletnią, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez miejscowy Sąd Rejonowy. Osoba ta nie skończyła jeszcze 16 lat, więc jej przypadkiem zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich tego sądu.

Sąd na obecnym etapie unika udzielania szczegółowych komentarzy na temat sprawy. Nie jest też jasne, jaka kara może grozić zatrzymanej osobie. Prowadzący sprawę wyraźnie jednak zaznaczają, że śledztwo jest w toku i niewykluczone są dalsze zatrzymania w związku atakiem w Stalowej Woli.

Nastolatek ze Stalowej Woli ugodzony nożem w brzuch. Lekarze oceniają jego stan jako stabilny

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 22 lipca, krótko po godzinie 14:00 w rejonie alei Jana Pawła II. Z ustaleń śledczych wynika, że 16-letni mieszkaniec Stalowej Woli został ugodzony ostrym narzędziem w brzuch. Ranny trafił natychmiast na oddział Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, gdzie lekarze stwierdzili uszkodzenie wątroby. Choć sytuacja początkowo wyglądała bardzo groźnie, stan pacjenta jest obecnie stabilny.

Z uwagi na wiek sprawcy, sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami sądu rodzinnego. Śledczy zapewniają jednak, że dochodzenie trwa i możliwe są dalsze akcje mundurowych.

Autor: Agnieszka Gazda-Muła

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