Pilne! Nie żyje twórczyni "Pana i Pani Smith". Mąż podejrzany o zbrodnię! 11-miesięczny synek ocalał

Wszyscy są w szoku po śmierci Mary Kate Golding. Ceniona scenografka i koordynatorka dekoracji planu, znana z pracy przy serialach "Wspaniała pani Maisel", "Hawkeye" czy "Pan i pani Smith", zginęła w wieku 34 lat. Według amerykańskich mediów policja bada sprawę jako prawdopodobne zabójstwo zakończone samobójczą śmiercią sprawcy.

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Mąż Mary zadźgał ją nożem? Synek żyje

Ciało Mary Kate Golding odnaleziono w jej mieszkaniu w nowojorskiej dzielnicy Queens. Jak informuje magazyn "People", kobieta zginęła od ciosu nożem. Kilka godzin później w pobliskim parku znaleziono ciało jej męża, Josepha Azzaretto. Śledczy podejrzewają, że mąż Mary najpierw zabił żonę, a następnie odebrał sobie życie. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.

Małżonkowie wychowywali 11-miesięcznego syna. Chłopiec został odnaleziony cały i zdrowy. Według amerykańskich mediów alarm w sprawie rzekomego zabójstwa Mary Kate Golding, ogłosiła jej przyjaciółka Golding. To do niej miał wcześniej zadzwonić Azzaretto i wyznać, że zabił swoją żonę.

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"Był pełen gniewu"

Jak podają amerykańskie media, Joseph Azzaretto już wcześniej miał budzić niepokój sąsiadów. Cytowani przez "New York Post" mieszkańcy dzielnicy twierdzili, że mąż Mary Kate Golding był wybuchowy i często wszczynał awantury. Jeden z pracowników pobliskiego warsztatu samochodowego opowiadał, że zostawiał mu agresywne wiadomości dotyczące parkowania. Jeden z sąsiadów opisał jego zachowanie krótko:

Był pełen gniewu.

Mary Kate Golding pracowała przy największych filmowych hitach

Mary Kate Golding była cenioną specjalistką od scenografii i dekoracji planu. Pracowała przy wielu popularnych produkcjach, w tym "Wspaniałej pani Maisel", "Stewardessie", "Hawkeye", "Panu i pani Smith" oraz "Gęsiej skórce". Jej nagła śmierć poruszyła amerykańskie środowisko filmowe.

Policja bada okoliczności śmierci artystki.

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