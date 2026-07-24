Nie żyje 30-letnia influencerka! Zmarła po operacji plastycznej. Osierociła 6-letnią córkę

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-24 11:07

Internet pogrążył się w żałobie. Nie żyje 30-letnia influencerka, znana z publikowania treści o modzie i urodzie. Adriana García, meksykańska gwiazda sieci zmarła po zabiegu medycyny estetycznej wykonanym w prywatnej klinice. Osierociła 6-letnią córeczkę! Okoliczności tragedii wyjaśniają lokalne służby.

Do tragedii doszło we wtorek, 21 lipca 2026 roku w stanie Sinaloa w Meksyku. Jak informuje dziennik "El Universal", podczas zabiegu medycyny estetycznej w prywatnej placówce u Adriany Garcíi wystąpiły nagłe powikłania. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia influencerki nie udało się uratować. Oficjalna przyczyna śmierci gwiazdy nie została dotąd podana, a sprawę badają odpowiednie służby oraz urzędnicy odpowiedzialni za nadzór nad ochroną zdrowia.

Osierociła 6-letnią córkę

Śmierć Adriany Garcíi to ogromny cios dla jej najbliższych. Influencerka osierociła 6-letnią córkę, która wielokrotnie pojawiała się na jej zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych.

Ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo bolesne także w życiu prywatnym. W kwietniu, świętując 30. urodziny, wyznała, że radość z jubileuszu przyćmiła śmierć dwóch bliskich osób – ojca i dziadka. Z kolei 1 lipca opublikowała swój ostatni wpis na Instagramie. Pokazała w nim niepublikowane wcześniej fotografie z ubiegłorocznego wyjazdu do Los Cabos.

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Influencerkę żegna współpracująca z nią marka

Adriana García zdobyła rozpoznawalność dzięki publikacjom poświęconym modzie i urodzie. Jak przypomina "New York Post", jej profile w mediach społecznościowych obserwowało ponad 90 tysięcy osób.

Informację o śmierci 30-latki potwierdziła również marka Drop Shop, z którą współpracowała.

Dziś żegnamy członkinię rodziny Drop Shop. Wspominamy czule jej wspaniały charakter, oddanie i chwile, które przeżyliśmy razem

- przekazano w opublikowanym oświadczeniu.

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Adriana García trzyma córkę za rękę. O śmierci influencerki po operacji przeczytasz na SE.
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