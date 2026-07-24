Tak gwiazdy wyglądały zanim zrobiły sobie nosy! Różnicę widać gołym okiem. Mamy zdjęcia przed i po

Operacje plastyczne gwiazd. One zoperowały sobie nos

Jedną z najbardziej szczerych gwiazd w kwestii operacji plastycznych nosa jest Kayah. Wokalistka nie ukrywała, że poddała się niewielkiej korekcie czubka nosa. Sama tłumaczyła, że wolała powiedzieć o zabiegu, zanim zaczną pojawiać się plotki i domysły. Dzięki temu ucięła wszelkie spekulacje, bo przecież, nie ma co ukrywać - jej wygląd się zmienił.

Sama wolałam poinformować o swojej operacji, żeby potem nikt mi nie zarzucał czegoś, a ja miałabym się wypierać. To był śmieszny zabieg, który urósł do historii, którą się wszędzie opowiada. Jedna dziennikarka twierdzi nawet, że nie wychodzę na miasto bez makijażu, bo mam blizny. Głupota ludzka nie ma granic - opowiadała Kayah w rozmowie z Plejadą.

O operacji nosa otwarcie mówiła także Iwona Pavlović. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" wyznała, że decyzja miała związek z urazem z młodości. Po złamaniu nosa przez lata marzyła o jego naprawieniu i w końcu się udało. Dziś podkreśla, że była to jedna z najlepszych decyzji dotyczących jej wyglądu.

W wieku 14 lat przydzwoniłam nosem w lód na przyszkolnym lodowisku i go sobie poważnie złamałam. I już wtedy w pamiętniku napisałam, że jak tylko będę miała możliwość, jak dorosnę i będzie mnie na to stać, to to, co sobie zepsułam, naprawię. I tak zrobiłam - wyznała przed laty w jednym z wywiadów.

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Coraz częściej o swoich metamorfozach mówią również influencerki i celebrytki, takie jak Kamila Wybrańczyk, Julia von Stein, Marianna Schreiber, Eliza Trybała czy Izabela Macudzińska. Niektóre przyznają, że kierowały się względami estetycznymi, inne podkreślają, że poprawa wyglądu szła w parze z poprawą komfortu życia.

Kamila Wybrańczyk, czyli Kamiszka, partnerka Artura Szpilki, w połowie czerwca tego roku pochwaliła się nowym nosem.

Jestem właśnie dwa tygodnie po operacji noska. Czubek nosa jeszcze opadnie, a cały nos będzie zmieniał się nawet przez najbliższe pół roku. Już dziś jestem bardzo zadowolona z efektów, ale teraz przede mną najtrudniejszy etap - proces cierpliwości i zaufania. Czasem na najpiękniejsze efekty trzeba po prostu dać sobie czas - napisała na swoim profilu na Facebooku.

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Z kolei Marianna Schreiber tak komentowała swoją przemianę:

Czas na nowy dowód osobisty. BEFORE i AFTER - tydzień po OPERACJI NOSA. Jak nie kochać Pana Doktora? Panie Doktorze, z całego serca dziękuję za to, co Pan dla mnie zrobił. Odmienił Pan moje życie. Spełnia Pan marzenia. Naprawia ludzkie ciało i duszę. DZIĘKUJĘ!

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Danuta Martyniuk też się zoperowała

Operacji nosa w 2023 r. poddała się również Danuta Martyniuk. Żona Zenka opowiedziała o tym w rozmowie z "Super Expressem". Była bardzo zadowolona z efektu.

Danuta jest pięć tygodni po operacji nosa i przegrody nosowej i już wygląda świetnie. Efekt ostateczny będzie po roku. Ten nos będzie wyglądał jeszcze inaczej, będzie się na nim obkurczała jeszcze skóra. Będzie jeszcze drobniejszy niż jest. Uległ skróceniu, zwężeniu, poprawiony został kształt dziurek od nosa. Teraz jest delikatniejszy i subtelniejszy. Danuta jest bardzo drobną osobą w związku z tym drobny nos dodaje jej uroku. Wcześniej był trochę za długi. Ten spektakularny efekt już nastąpił, bo nos jest zdecydowanie krótszy, więc za kilka miesięcy będą widoczne już tylko drobne różnice, ale my jeszcze nie skończyłyśmy drastycznej zmiany wizerunku Danuty. Wciąż jesteśmy w procesie wielkich zmian, w tym odnowy i regeneracji - podsumowała metamorfozę swojej podopiecznej Kalina Ben Sira.

TUTAJ znajdziecie zdjęcia gwiazd przed i po operacji nosa!

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Danuta Martyniuk o operacji plastycznej nosa: "Zrobiłam to dla zdrowia… oddychałam tylko jedną dziurką"

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