Danuta Martyniuk przeszła opercje plastyczną nosa i szereg innych zabiegów. Wiemy, co jeszcze sobie poprawi! [wideo]

Danuta Martyniuk z każdym dniem pięknieje. W ciągu roku przeszła zaskakującą metamorfozę. Schudła i podała się operacji nosa… ale na tym nie koniec. - Ostatnio dosyć często bywam w klinice. Miałam niedawno softwave, stymulatory tkankowe, nici, 10 maja wracam znów na nici. Będziemy coś robić przy powiekach dolnych, żeby oko było bardziej otwarte… Później mam znowu lifting szyi i całego owalu twarzy… Jeszcze trochę przede mną, ale wszystko robię z umiarem - zdradza „Super Expressowi” Danuta. Zapewnia, że nie zamierza zbytnio się przerabiać, a jedynie lekko poprawić to i owo, by podkreślić swoje naturalne piękno. - Nie chcę wyglądać jak niektóre celebrytki, głównie te zagraniczne, które niepotrzebnymi zabiegami robią sobie dużą szkodę - podkreśla żona Zenka, która nadal pozostaje skromną kobietą. - Nie czuję się gwiazdą. Każdy może przyjść do mnie i porozmawiać - zauważa. Ucina też plotki o tym, że miałaby mieć. Kalina Ben Sira, prezes kliniki La Perla, a prywatnie koleżanka Danuty Martyniuk zdradza jakim zabiegom dotąd poddała się żona Zenka. - Drobna twarz Danuty po utracie wagi wymagała ingerencji. Nie koniecznie chirurgicznej, ale takiego zadbania w celu zagęszczenia skóry, poprawy jędrności, poprawy kolorytu i zliftingowania, bo tej skóry było trochę za dużo - wymienia Kalina Ben Sira (51 l.), prowadząca program „Zacznij od nowa” w TVP. - Danuta jest pięć tygodni po operacji nosa i przegrody nosowej i już wygląda świetnie. Efekt ostateczny będzie po roku. Ten nos będzie wyglądał jeszcze inaczej, będzie się na nim obkurczała jeszcze skóra. Będzie jeszcze drobniejszy niż jest. Uległ skróceniu, zwężeniu, poprawiony został kształt dziurek od nosa. Teraz jest delikatniejszy i subtelniejszy. Danuta jest bardzo drobną osobą w związku z tym drobny nos dodaje jej uroku. Wcześniej był trochę za długi - mówi Ben Sira. - Ten spektakularny efekt już nastąpił, bo nos jest zdecydowanie krótszy, więc za kilka miesięcy będą widoczne już tylko drobne różnice, ale my jeszcze nie skończyłyśmy drastycznej zmiany wizerunku Danuty. Wciąż jesteśmy w procesie wielkich zmian, w tym odnowy i regeneracji - dodaje Kalina. - Co kilka miesięcy trzeba wracać do stymulacji. U Danuty mamy zastosowane także nici liftingujące z haczykami jak i stymulujące skórę też do produkcji kolagenu i elastyny, co bardzo ładnie u niej widać. Zastosowaliśmy również ultradźwięki - kontynuuje.

Danusia jest bardzo zdyscyplinowaną pacjentką i przestrzega wszelkich zaleceń. - Danuta jest bardzo zdyscyplinowana, stosuje się do zaleceń, unika słońca, nie naraża się na urazy - mówi Kalina, dodając, że każda pacjentka powinna być tak sumienna.

Kalina Ben Sira zdradza szczegóły zabiegów Danuty Martyniuk: „Jeszcze nie skończyłyśmy drastycznej zmiany wizerunku Danuty"