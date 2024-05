Morderca zatrzymany po 57 latach! Zabił nastolatkę, dziś jest staruszkiem

To się stanie, jeśli Rosja napadnie na Polskę. Nie ma żadnych wątpliwości. "Czerwona linia"

"Była piękną kobietą, olśniewającą" - mówi dziś córka Karen Snider (+18 l.) dla CBS 2 News. Kiedy zginęła jej matka, ona miała tylko dwa miesiące. Leżała w łóżeczku tuż obok, gdy zabójca mordował mamusię. Nie może tego pamiętać. Ale całe życie, podobnie jak jej nieżyjący już ojciec, poświęciła na poszukiwanie prawdy o tym, co wydarzyło się 12 listopada 1966 roku w Calumet City pod Chicago. I doczekała się tej prawdy po 57 latach! Tyle czasu musiało minąć, by nowoczesne metody kryminalistyczne pozwoliły na wyodrębnienie śladów DNA na ubraniu ofiary. Teraz wreszcie się to udało. A efekty badań potwierdziły dawne przypuszczenia śledczych.

Udawał rozpacz i niósł trumnę ofiary. Policja podejrzewała go od początku, ale nie było dowodów

Okazało się, że podejrzanym jest ówczesny kolega z pracy męża 18-latki i ojca jej dziecka. 79-letni dziś James Barbier miał wtedy 22 lata. Zakradł się do mieszkania kolegi, gdy jego młoda żona była tam sama z dzieckiem. Według prokuratury brutalnie zabił i uciekł. I pozostawał bezkarny, bo wówczas policja nie dysponowała takimi metodami, jak dziś. Ale sprawa nie została zapomniana i będący już staruszkiem zabójca został zatrzymany. Rodzina wspomina, że od początku wskazywała policjantom na tego właśnie człowieka. Bo choć udawał rozpacz po śmierci Karen i pomagał nieść jej trumnę, na jego rękach były wtedy dziwne obrażenia. Nie jest jeszcze znany motyw zbrodni. 79-latek czeka na proces.

TONIGHT ON THE CBS 2 NEWS AT 10: In 1966, Karen Snider was found brutally stabbed to death inside her Calumet City home. Now, a man has been arrested in her murder after the cold case was reopened. Tonight, what led police to the man now charged. pic.twitter.com/Z9euuuIyWg— CBS Chicago (@cbschicago) May 3, 2024

