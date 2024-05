Tego nikt nie wie o Agacie Buzek. Prawda wychodzi na jaw

Agata Buzek i Adam Mazan poznali się w Charkowie - to właśnie tam doszło do ich pierwszego spotkania. Oboje pojechali tam pod koniec 2004 roku, aby obserwować wybory prezydenckie. Według nieoficjalnych plotek zakwaterowano ich w jednym pokoju.

Agata Buzek i Adam Mazan poznali się w hotelu?

W jednym z wywiadów organizator wyprawy do Charkowa wyjawił, że to właśnie on namówił Adama i Agatę do tego, aby dołączyli do grona obserwatorów wyborów. Podobno po dotarciu na miejsce hotel nie miał aż tyle oddzielnych pokoi, więc pracownicy umieścili Mazana i Buzek w jednym. Aktorka w późniejszych wywiadach zaprzeczała tym plotkom.

Agata Buzek w rozmowach z prasą mówiła, że po raz pierwszy spotkała Adama na manifestacji pokojowej na głównym charkowskim placu.

"Panował mróz, byłam niewyspana, zmęczona i miałam czerwony nos" - mówiła dziennikarzom "Twojego Stylu".

Agata i Adam po powrocie do Polski postanowili umówić się na randkę. Para regularnie się spotykała, aż postanowiła się zaręczyć. 30 września 2006 roku Buzek i jej ukochany Adam stanęli przed ołtarzem w kościele w Lublińcu pod Gliwicami. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Agata Buzek szybko rozwiodła się z ukochanym

Szczęście pary nie trwało jednak zbyt długo. Zakochani byli bardzo zapracowaniu i rzadko spędzali ze sobą czas. Zdecydowali się rozstać.

"To była ich wspólna, zgodna decyzja. Nie umieli już dłużej żyć pod jednym dachem" - mówił w rozmowie z dziennikarzami "Dobrego Tygodnia" znajomy pary.

Agata nie raz w wywiadach wracała wspomnieniami do swojej miłości. Wprost mówiła, że rozwód był jej ogromną życiową porażką.

