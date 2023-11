Agata Buzek błaga o pomoc. Aktorka pilnie szuka domu. "Bardzo potrzebuje kochającego domu"

Agata Buzek błaga o pomoc. Aktorka pilnie szuka domu dla psa

Agata Buzek to jedna z najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Na swoim koncie ma role zarówno w polskich, jak i zagranicznych produkcjach. Podczas pracy na planie w Albanii aktorka uratowała dwa psy - Józefa i Rocky'ego. Psiaki były w fatalnym stanie, dlatego potrzebowały natychmiastowej pomocy weterynarza. - W trakcie tego kręcenia znalazłam Józka. Znalazłam go po prostu na lagunie, w lesie w stanie bardzo kiepskim, tak że on by nawet nie przeżył transportu do Polski. Udało mi się tam jakoś znaleźć klinikę, która go przyjęła i leczyła, i potem po niego pojechałam. W międzyczasie okazało się, że jest Rocky, czyli szczeniak z pseudohodowli, owczarek belgijski, który miał tak straszną parwowirozę, że po prostu rozsypał mu się w jednym miejscu kręgosłup od wapnienia - opowiada w materiale Dzień Dobry TVN. Teraz Agata Buzek szuka domu dla jednego z nich. - Pamiętacie Rocky'ego, którego przywiozłam z Albanii, który bardzo potrzebuje domu? Jest wspaniałym owczarkiem belgijskim, który bardzo szybko wszystkiego się uczy, bardzo kocha być przy człowieku i bardzo potrzebuje kochającego domu. Jak najszybciej - apeluje na Instagramie.

Gwiazda ocaliła psa i chce mu pomóc

Owczarek niemiecki wiele przeszedł. Miał poważne problemy z kręgosłupem i wymagał leczenia. Dziś jest pełnym energii 7-miesięcznym psiakiem, który potrzebuje kochających właścicieli i dalszego leczenia, które uratuje jego kręgosłup. - Józef zostaje ze mną, bo taki był plan, a Rocky szuka domu - komentuje gwiazda, która na stornie pomagam.pl zorganizował już zbiórkę na operację Rocky'ego.