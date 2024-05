Katarzyna Bosacka ujawnia tajniki zdrowego grillowania. Najlepsza na grilla jest... biała kiełbasa. Na co jeszcze uważać? WYWIAD

Katarzyna Bosacka to polska dziennikarka, publicystka, prezenterka telewizyjna, youtuberka i osobowość medialna. Znana przede wszystkim z programów telewizyjnych o tematyce zdrowego odżywiania, takich jak „Wiem, co jem i wiem, co kupuję”, „EkoBosacka” i „Bosacka daje radę”. Propagatorka świadomego i racjonalnego podejścia do żywienia, edukuje w zakresie czytania etykiet i rozpoznawania zdrowych produktów. Szanowana za swoją wiedzę przez miliony Polaków.

To właśnie u Katarzyny Bosackiej postanowiliśmy zaczerpnąć porad, jakie kiełbasy najlepiej wybierać na grilla i czy wszystkie znane nam sposoby na grillowanie są dobre i zdrowe?

Katarzyna Bosacka: Grillować możemy niemal wszystko

Super Express: Jaką kiełbasę najlepiej wybrać na grilla? A jakich kategorycznie unikać. Na co zwrócić uwagę?

Katarzyna Bosacka: – Najlepszą kiełbasą na grilla jest biała surowa, o krótkim składzie, bez konserwantów. Kiełbasy zawierające konserwanty E250 i E251 (azotyn i azotan sodu) nie są przez dietetyków i naukowców zalecane na grilla. W trakcie grillowania kiełbasy, która zawiera te konserwanty, a jest to znakomita większość kiełbas, polecanych na naszym rynku na grilla, powstają rakotwórcze nitrozoaminy.

Czy wybieranie doprawionych produktów mięsnych w marynacie, które można znaleźć w supermarketach, to dobry pomysł?

– Gotowe, zamarynowane mięsa na grilla są szybkie i łatwe w przygotowaniu, ale mogą mieć paskudny skład – wypełniacze i zagęstniki, fosforany, zatrzymujące wodę, by mięso było cięższe, sztuczne barwniki itp. Marynata może też maskować niezbyt dobrą jakość i świeżość mięsa. Poza tym każdy z nas ma inny smak, nie wiadomo, czy akurat ta mieszanka przypraw nam zasmakuje. No i cena. Produkty gotowe zwykle są znacznie droższe.

Czy każdy z produktów – czy to mięsnych czy warzywnych – nadaje się na grilla? Czy są jakieś wyjątki i czegoś powinniśmy nie poddawać grillowej obróbce?

– Grillować możemy niemal wszystko: warzywa, sery, ryby, pieczywo i mięso. Ważna jest obróbka - na metalowych tackach wielorazowego użytku, powoli, na niewielkim żarze.

A jakiego grilla najlepiej używać? Czy każdy jest zdrowy? Mamy grille ogrzewane w różne sposoby i popularne ostatnio małe, jednorazowe grille, kupowane np. na stacji benzynowej.

– Według badań prof. Artura Badydy z Politechniki Warszawskiej najzdrowszy jest grill elektryczny, później gazowy. Grille tradycyjne zajmują ostatnie miejsce. Ważna jest też rozpałka – najlepiej, by była ekologiczna – oraz rodzaj opału. Węgiel będzie zdrowszy niż brykiet, bo brykiety są klejone żywicami epoksydowymi, które podczas spalania uwalniają szkodliwe substancje.

Rozmawiał: Adrian Nychnerewicz