Zalewam wrzątkiem i podlewam aronię. Krzew owocuje jak szalony, a sąsiedzi zielenieją z zazdrości. Ekologiczny nawóz do aronii

Wrzucam kilka liści go garnuszka i gotuję. W maju podlewam tym wywarem surfinie. Mój balkon tonie w kwiatach. Zapach unosi się nawet w mieszkaniu. Super odżywka do surfinii

Jeżeli chcesz mieć owoce aronii, to nie zapominaj o tym zabiegu

Aronia to jeden z krzewów owocowych, który można spotkać w polskich ogrodach. To wieloletnia roślina, która najlepiej owocuje pomiędzy 2 a 6 rokiem od zasadzenia. Aronia ceniona jest ze względu na swoje walory smakowe. Świetnie sprawdzi się w formie soków oraz dżemów. Uważa się, że witaminy zawarte w aronii opóźniają procesy starzenia. Owoce te stosowane są także w leczeniu nadciśnienia oraz wysokiego cholesterolu. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie pędów aronii. Bez tego krzew może wydać kilkadziesiąt nowych pędów rocznie, a nieprzycinana roślina będzie mniej owocować. Co roku należy wycinać najstarsze pędy aronii, dzięki temu późnym latem będzie ona bujnie owocować.

Zalewam to wrzącą wodę i podlewam aronię. Krzew obficie owocuje późnym latem

Nawożenie aronii to ważny element jej pielęgnacji. Dzięki temu krzew otrzyma potrzebną do kwitnienia dawkę minerałów i witamin. Aronię powinno nawozić się wczesną wiosną oraz wczesnym latem. Świetnym nawozem do aronii jest gnojówka z pokrzywy. Pobudza ona krzew do wzrostu i poprawia jego kondycję. Aby przygotować naturalny nawóz do aronii potrzebujesz ok. 1 kg świeżej pokrzywy i 10 wody. Do dużego wiadra wrzuć pokrzywę i zalej gorącą wodą. Całość przykryj gazę i odstaw na zacienione miejsce na 2 tygodnie. Po tym czasie rozcieńczaj wywar z pokrzywy z wodą w proporcjach 1:10. Raz w tygodniu podlewaj tym aronię.

