15 mln osób musi wymienić prawo jazdy. To efekt zmian w Parlamencie Europejskim

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-09 2:23

Ponad 15 mln kierowców musi przygotować się na obowiązkową wymianę prawa jazdy. Chodzi o osoby posiadające bezterminowe dokumenty wydane przed 2013 rokiem. To efekt zmian przyjętych przez Parlament Europejski, które mają ujednolicić przepisy w całej Unii i poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Prawo jazdy

i

Autor: Afilipczuk/ Shutterstock
Bezterminowe prawo jazdy do wymiany

Obowiązkowa wymiana bezterminowego prawa jazdy dotyczy wszystkich dokumentów wydanych przed 19 stycznia 2013 r., czyli takich, które w rubryce "11" nie mają daty ważności. Nowe terminy zostały jasno ustalone:

  • Wymiana rozpocznie się od 19 stycznia 2028 r.
  • Ostateczny termin to 18 stycznia 2033 r.

Oznacza to więc, że kwestią wymiany głębiej będziemy musieli zainteresować się od 2028 roku, lecz warto mieć to już na uwadze. 

Prawa jazdy wydane przed 2013 rokiem do wymiany

Nowe przepisy to realizacja unijnej polityki poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ujednolicenia standardów w wydawaniu dokumentów kierowców w całej UE. Unia Europejska przyjęła zaktualizowaną dyrektywę o prawach jazdy, która zaczęła obowiązywać w listopadzie 2025 r. i ma wejść w życie w kolejnych latach. Ma ona m.in.:

  • ujednolicić maksymalny okres ważności prawa jazdy,
  • wprowadzić nowoczesne rozwiązania, jak cyfrowe prawo jazdy,
  • ułatwić wzajemne uznawanie dokumentów w całej UE,
  • poprawić kontrolę stanu zdrowia kierowców.

Wymiana prawa jazdy - koszt

W 2026 r. sam koszt wydania nowego prawa jazdy to ok. 100 zł. Do tego dochodzi jednak jeszcze koszt:

  • aktualnego zdjęcia kierowcy,
  • opłaty ewidencyjnej,
  • badania lekarskiego (zwłaszcza dla kierowców zawodowych).

Co się stanie, jeśli nie wymienisz dokumentu?

Choć do wymiany prawa jazdy mamy jeszcze czas, bo termin upłwa w 2033 r., to jazda z bezterminowym dokumentem po tej dacie nie będzie uznawana. Tym samym może to skutkować:

  • mandatem i zatrzymaniem dokumentu,
  • problemami podczas podróży za granicą,
  • koniecznością składania wyjaśnień przy kontroli drogowej policji.
PRAWO JAZDY
PARLAMENT EUROPEJSKI