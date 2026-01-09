Wystarczy dać to monsterze raz w miesiącu, a wypuści mnóstwo nowych liści. Zaparzysz i nie uwierzysz. Domowa odżywka do monstery

Zapewnij monsterze bujny wzrost dzięki prostemu, domowemu sposobowi.

Użyj popularnego napoju, by dostarczyć jej kluczowych składników odżywczych.

Chcesz, by Twoja roślina wypuściła mnóstwo nowych liści? Sprawdź, jak to zrobić!

Zaparz i podlej monsterę, a będzie rosła jak szalona. Wystarczy robić to raz w miesiącu

Monstera wyróżnia się nietuzinkowym wyglądem i dużymi zielonymi liśćmi. Stanowi fantastyczną ozdobę wnętrza i jest stosunkowo prosta w pielęgnacji. Jednak jak o każdy kwiat hodowany w domu, tak i o monsterę należy dbać, zapewniając jej odpowiednią ilość składników odżywczych. Każda miłośniczka roślin doniczkowych doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż jesienią i zimą pielęgnacja monstery powinna przebiegać nieco inaczej niż w sezonie wiosenno-letnim. To oczywiście jest uzależnione od nasłonecznienia liści i wilgotności powietrza. Wówczas powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to jak często oraz czym podlewamy monsterę zimą. Dostarczając jej niezbędnych minerałów, sprawimy, że będzie rosła jak szalona. Zaparz herbatkę i podlej monsterę, a wypuści mnóstwo nowych liści. Ta domowa odżywka do monstery jest łatwa w przygotowaniu i wystarczy ją stosować tylko raz w miesiącu.

Domowa odżywka do monstery. Podlewaj nią raz w miesiącu

Jak przygotować domową odżywkę do monstery z herbaty? Zaparz mocną, czarną herbatę i poczekaj, aż przestygnie. Tak przygotowanym naparem podlej monsterę raz w miesiącu, dzięki czemu roślina zaczyna szybciej rosnąć i wypuszczać nowe liście. Oczywiście herbata do podlewania monstery musi być pozbawiona aromatów i innych dodatków. Ten popularny napój jest bogaty w składniki odżywcze, dzięki którym rośliny szybciej i gęściej rosną, ich korzenie są mocniejsze, a liście – bardziej zielone. Zawiera azot, fosfor, potas, a także aminokwasy i enzymy.

Pielęgnacja monstery. Co zrobić, aby wypuszczała nowe liście?

Jak dbać o monsterę, aby rosła jak szalona i nie marniała? Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie dla niej warunki. Monstera lubi lekko zacienione miejsca. Ważne również, aby zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza. W tym celu warto zraszać monsterę 2-3 razy w tygodniu, a raz na miesiąc stosuj nabłyszczacz ba liście. Ustaw doniczkę na podstawce z kamykami zanurzonymi w wodzie.